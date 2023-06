Wojtek Mazolewski dla „Wprost”: Nie biegam cały czas po ulicach z uśmiechem na ustach

Cala rozmowa z Wojtkiem Mazolewskim do posłuchania w podcaście "Wprost o Kulturze".



Maciej Drzażdżewski, „Wprost”: Twoja najnowsza płyta „Yugen 2 – Jestem” to kolejny już dowód, że jesteś muzycznym kameleonem i wciąż zaskakujesz słuchaczy swoimi kolejnymi odsłonami. Skąd tym razem wziąłeś energię do przemiany?

Wojtek Mazolewski: Życie jest niewiarygodne i przynosi nam tak różnorakie doświadczenia, że nie sposób się do nich nie odnosić. W moim przypadku odbywa się to za pośrednictwem muzyki.

Taki dostałem talent i tak czuję swoją rolę w społeczeństwie, że w formie muzycznej wyrażam to, co czuję. A że ostatnio działo się bardzo dużo, to i moja muzyka, podobnie jak świat, bardzo się zmieniła.

Sam potrzebuję muzyki, która da mi trochę spokoju, wytchnienia, pozwoli mi pomyśleć, pofilozofować, zastanowić się nad tym, jak chciałbym żyć, w jakim świecie chciałbym żyć i co zrobić, by takim go uczynić. Zatem dla mnie naturalnym krokiem było nagranie takiej płyty, a raczej jej kontynuacji, bo płyta „Yugen” rozpoczęła tę przygodę parę lat temu.