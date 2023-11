Tych 3 książek nie czyta się dla happy endu. „Wyszły z wielkiej fabryki świetnych powieści”

Niekiedy można odnieść wrażenie, że Ameryka to – obok wszystkiego innego – wielka fabryka świetnych powieści. Oczywiście powieści powstają wszędzie, ale za oceanem chyba jednak szczególnie dużo. To może wynikać z tradycji, pewnie też z wielkiego i już dawno ukształtowanego systemu nauki tzw. kreatywnego pisania. Na takich studiach i kursach nikogo nie nauczy się, jak napisać „Ulissesa” czy „W poszukiwaniu straconego czasu”, a nawet „Gry w klasy”, ale można nauczyć pisania konwencjonalnych powieści na wysokim poziomie, czego efektem jest właśnie siła amerykańskiej prozy. No i jeszcze jest tam cały system nagród literackich, który z reguły wyławia i obdarza laurami to, co bez wątpienia na to zasługuje w głównym nurcie literatury. A spośród tych nagród najważniejsza jest nagroda Pulitzera dla literatury pięknej. Oto jej laureaci.

Colson Whitehead, „Reguły gry”, Wydawnictwo Albatros Colson Whitehead wspiął się kilka lat temu na literacki szczyt i twardo broni zajętej pozycji. Rok temu opublikował świetną powieść „Rytm Harlemu”, a teraz kolejną, nawiązująca do tamtej – „Reguły gry”. Nie są one wprawdzie tak wybitne, jak „Kolej podziemna” i „Miedziaki”, za które zdobył Nagrody Pulitzera, ale trzymają poziom i potwierdzają, że jest w tej chwili Whitehead jednym z najważniejszych pisarzy amerykańskich. I stanął w jednym szeregu z Williamem Faulknerem i Johnem Updike’iem, pisarzami którzy przed nim zostali dwukrotnie wyróżnieni Pulitzerem w kategorii „literatura piękna”. Nie są te powieści tak wyraźnie zaangażowane społecznie, jak „Kolej podziemna”, ani tak wstrząsające, jak „Miedziaki” – słusznie zauważył zacytowany na okładce recenzent „Sunday Timesa”, utrzymane są „w klimacie Quentina Tarantino”. Autor pokazuje nimi, jak wszechstronnym jest pisarzem.