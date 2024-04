Centrum Designu Domoteka: Anna Orska pierwszym gościem nowej serii spotkań

Pierwsza odsłona nowej serii spotkań DOMOpasje odbyła się 19 marca w przestrzeni Centrum Designu Domoteka. Gościem specjalnym wydarzenia była Anna Orska, uznana polska projektantka biżuterii, założycielka marki Orska i dyplomowany doktor habilitowany sztuk plastycznych. Orska to także wyznawczyni autorskiej filozofii projektowej, która nierozerwalnie splata się z jej filozofią życia. To filozofia, której rytm nadają niespieszne procesy natury oraz osobista pasja do eksploracji najodleglejszych miejsc globu i odkrywania tego, co – choć pozornie tak inne – jest nam ostatecznie bardzo bliskie. Jednym ze znaków rozpoznawczych twórczości Orskiej jest przywiązanie do tradycyjnego rzemiosła i pracy manualnej.

„Moim osobistym marzeniem jest, by rzemiosło przenikało wszystkie sfery designu. To, co mnie inspiruje najbardziej, to piękne, ręcznie robione przedmioty, które są swoistymi nośnikami pasji oraz profesjonalizmu, które często przechodzi z pokolenia na pokolenie” – powiedziała Anna Orska podczas prelekcji.

Źródła inspiracji

Porywająca opowieść o podróżach, które są dla projektantki źródłem refleksji nad mnogością form wyrazu artystycznej kreatywności – ale też wspólnej ekologicznej odpowiedzialności – połączona była z projekcją filmu „Rzemiosła Świata według Orskiej: Szkło Kryształowe” nakręconego we współpracy z polską Hutą Julia. To najnowszy z serii autorskich dokumentów podróżniczych, w których Anna Orska odwiedza rzemieślników z różnych stron świata. Podczas seansu goście Domoteki wybrali się w podróż do Huty Julia w Piechowicach, ostatniej huty szkła kryształowego w Polsce o prawie 200-letniej tradycji. Na własne oczy uczestnicy mogli przekonać się, jak powstają te kruche przedmioty i poznać sylwetki ludzi, którzy tworzą to wyjątkowe miejsce. Po projekcji zebrani goście kontynuowali rozmowy w przestrzeni salonu NAP, w którego kolekcji znaleźć można autorskie wyroby powstałe we współpracy z artystami z Huty Julia.

Przestrzeń dla designu

Spotkania DOMOpasje to nowa inicjatywa warszawskiego Centrum Designu Domoteka, podczas których uczestnikom przedstawiane są inspirujące postaci z branży architektonicznej, wnętrzarskiej i projektowej. Podczas każdego z nich goście będą mogli poznać bliżej historie o pasji i spełnianiu własnych marzeń, a także odkryć opowieści kryjące się za autorskim i niepowtarzalnym designem.

„DOMOpasje to nasza autorska inicjatywa skierowana do architektów, projektantów i wszystkich miłośników dobrego wzornictwa. To spotkania stworzone z myślą o celebrowaniu twórczości wyjątkowych osób, które reprezentują różne dziedziny sztuki projektowej. Mogą różnić się profesją, materiałami, z którymi pracują czy technikami pracy, ale łączy je jedno – ogromna pasja do designu” – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Po więcej informacji na temat przyszłych spotkań z serii DOMOpasje zapraszamy na www.domoteka.pl