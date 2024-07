BeMy, czyli bracia Rosinscy: Kora postanowiła nas ściągnąć do Polski

To Polska nas wybrała, to nie my. Kora wpadła na naszą muzykę i postanowiła nas tutaj ściągnąć – wyznali w podcaście „Wprost Przeciwnie” Mattia i Elie Rosinscy. – To, że zostaliśmy to jest nasza decyzja, ale jak mielibyśmy nie zostać w momencie, w którym wszystko się tak ładnie rozwija i czujesz, że robisz to, co kochasz. Na poziomie wyższym niż kiedykolwiek – dodali.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Miałam ewidentne braki w edukacji muzycznej, trafiłam na was dopiero, gdy zaczęliście po francusku śpiewać covery polskich hitów. Elie: Są trzy kategorie ludzi. Ci, którzy znają nas z „Must Be The Music”, ci którzy znają nas, bo supportowaliśmy „Maroon 5” i Eda Sheerana, oraz ci którzy znają nas z coverów. Ale nie boli was to, że ludzie widzą w was twórców coverów? Mattia: To jest na pewno owoc naszej ciężkiej pracy, więc to jest miłe. Ale czy ścieżka kariery właśnie tak miała zmierzać? Mattia: Nie, ale to jest fajne (…) można wszystko mieszać. Dzięki coverom mamy teraz lepszą „słuchalność”, możemy szerszej grupie prezentować oryginalne kawałki. Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Zobacz fragment odcinka: