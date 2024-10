Różne oblicza elektroniki i ciężkie działa z Polski. Jesienna moc koncertów

Bilety na wszystkie koncerty do nabycia na stronach LiveNation.pl

Pogoda powoli strząsa z drzew wszystkie liście, a słońce z każdym dniem spada z nieba w coraz większym tempie. Ale ducha nie traćcie, bo kiedy natura robi sobie jesienno-zimową przerwę, do gry wchodzą muzycy, którzy zapewniają w tym czasie mnóstwo pozytywnych emocji.

Dobrze się dzieje w elektronice

Tym, którzy najbardziej lubią bawić się przy muzyce elektronicznej Trentemøllera przedstawiać nie trzeba. Duński producent i kompozytor, podczas swojej kariery dał się poznać jako niezwykle uzdolniony twórca remiksów. Wśród artystów, których wziął na swój elektroniczny warsztat są m.in.: Tricky, Savages, Depeche Mode, Franz Ferdinand, The Knife, A Place To Bury Strangers, Soft Moon czy UNKLE. To imponująca lista, świadcząca o tym, że Trentemøller czuje się dobrze w wielu stylistykach.

Duńczyk w ramach swojej trasy koncertowej odwiedzi dwa polskie miasta. Zagra w poniedziałek 21 października w warszawskim Palladium i dzień później w Krakowie w klubie Kwadrat. Podczas występów zaprezentuje zapewne materiał ze swojej najnowszej – szóstej już – studyjnej płyty „Memoria”. Sam tytuł zdradza, że artysta wciąż dobrze czuje się melancholijnych, a miejscami nawet mrocznych brzmieniach. Na albumie mieszają się różne gatunki od czystego popu, przez dream pop, aż po noise rock. W utworach niezmiennie słychać przywiązanie do chłodu Skandynawii, co idealnie wpisuje się w jesienną aurę w Polsce.

Głośno i dosadnie

Brytyjski duet Wargasm najwyraźniej polubił granie nad Wisłą. Zeszłej jesieni odwiedzili Polskę, by promować swój krzykliwy mixtape „Explicit”, ale lubią działać szybko, więc wracają ze swoim najnowszym materiałem. Album „Venom” to zestaw trzynastu, po brzegi naładowanych energią, kompozycji, przy których fani na pewno nie ustoją w miejscu.

Bezkompromisowość Wargasm, przyniosła im duże uznanie zarówno wśród dziennikarzy, jak i artystów. Docenili ich choćby Yungblud i Creeper z którymi wspólnie koncertowali. Wybuch ich popularności nastąpił w 2021 roku, kiedy otrzymali nagrodę w kategorii Best UK Breakthrough podczas gali The Heavy Music Awards.

Pozostaje mieć nadzieję, że 24 października warszawskie Hybrydy zdołają pomieścić w sobie tę muzyczną eksplozję. Utwory takie, jak „Ride the Thunder” czy „Sonic dog tag” mają w sobie tyle rockowo-elektronicznej agresji, że na koncert warto dobrze przygotować się fizycznie.

Armia wciąż waleczna

Niektórym wyda się to niewiarygodne, ale zespół Armia już od 40 lat trzęsie polską sceną punkową. Z okazji tego jubileuszu, zespół zaplanował sporych rozmiarów trasę koncertową, podczas której wybrzmią najważniejsze utwory grupy, współodpowiedzialnej za popularyzację mocno zdezelowanych, personalizowanych skórzanych kurtek.

Mimo czterech dekad scenicznej aktywności, nie ma mowy o żadnej zadyszce. Armia wciąż jest w doskonałej formie, a jej sztandarowe utwory nie straciły nic na aktualności. „Hej szara wiara”, „Wojny bez łez” czy „Wołanie o pomoc” mimo numeru PESEL, zaczynającego się od ósemki, nadal potrafią solidnie zatrząść ciałem i sumieniem.

Wszystkie przepełnione brutalną szczerością numery i znacznie więcej będzie można usłyszeć podczas jubileuszowych koncertów. Warto zatem wyciągnąć z szafy starte glany, podarte dżinsy i znoszone skóry, bo gdy Armia wzywa, to czas stanąć do pogo.

Jesienna trasa Armii obejmuje następujące koncerty:

10 listopada – Szczecin, Dom Kultury Krzemień

16 listopada – Łódź, klub Scenografia

17 listopada – Toruń, Klub Muzyczny Lizard King

30 listopada – Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt

7 grudnia – Rzeszów, Fabryka Smaku

Na pierwszy rzut oka…

…Widać na horyzoncie koncerty Luxtorpedy. W 2011 roku zawładnęli falami wszystkich polskich radiostacji, grających muzykę rockową. Singlowy utwór „Autystyczny” obwarował się na szczycie kilku list przebojów i pod nosem nuciła go cała Polska. Szybkie tempo, mocny wokal Litzy i rapowe wstawki od 52 Dębiec, czyli Przemysława Frencla okazały się przepisem na sukces.

Teraz, ponad dekadę, później muzycy wciąż gnają przed siebie niesieni ciężkim gitarowym brzmieniem i nadal dają fanom ogromną dawkę energii na koncertach. Podczas jesiennej trasy zespół na pewno przypomni swoje najważniejsze kompozycje i zagra także materiał z ostatniej płyty zatytułowanej „Omega”, której premiera miała miejsce w 2022 roku.

Nadchodzące koncerty Luxtorpedy:

14 listopada – Gdańsk, Drizzly Grizzly

16 listopada – Poznań, Blue Note

21 listopada – Szczecin, Dom Kultury Słowianin

23 listopada – Wrocław, Centrum Koncertowe A

21 grudnia – Warszawa, Klub Proxima

6 grudnia – Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt

Zapraszamy na kozetkę

Arkadiusz Jakubik dostarczył Polakom mnóstwo emocji, tworząc wyraziste kreacje aktorskie. Jego role w „Klerze”, „Domu złym” czy „Drogówce” Wojciecha Smarzowskiego mimo upływu lat, wciąż robią na widzach ogromne wrażenie. Jednak Jakubik od lat gra jeszcze jedną rolę, która zawiodła go na sceny klubów muzycznych w całym kraju. Dr Misio, czyli muzyczny psychoterapeuta Polaków, znów wyrusza w trasę by leczyć narodowe lęki i fobie.

Jakubik sam podkreśla, że swoją aktywność muzyczną traktuje terapeutycznie. – Wróciłem do psychoanalitycznej kozetki i zająłem się tematami, w których czuje się mocny: uciekający czas, samotność, miłość i śmierć. Uruchomiło to wspomnienia z ostatnich paru lat i rozliczyłem się z paru prywatnych i trudnych momentów w życiu. Bo to faktycznie jest tak, że każda płyta jest dla mnie wizytą u Dr Misio, który bardzo skutecznie oczyszcza mnie z tych wszystkich, schowanych głęboko złogów – mówił w wywiadzie dla „Wprost”

Najbliższe koncerty zespołu aktora jeszcze tej jesieni. Zespoł z całą pewnością sięgnie po materiał z ostatniej płyty „Chory na Polskę”, która odbiła się w mediach szerokim echem.

Koncerty Dr Misio:

14 listopada – Wrocław, Stary Klasztor

17 listopada – Poznań, Blue Note

22 listopada – Zabrze, Klub CK Wiatrak

30 listopada – Gdynia, Podwórko.art

20 grudnia – Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt

Czytaj też:

Jakubik o alkoholizmie w „Informacji zwrotnej”: To nie jest kino społeczne, nie zmusi nikogo do odwykuCzytaj też:

Mówią, że zrobi karierę „jak Podsiadło”. On sam podziwia jeszcze jednego Dawida