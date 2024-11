Mery Spolsky zamyka Erotik Erę. Muzyczna ekstaza w Gdańsku

Bilety na koncerty do nabycia na stronach Live Nation.



Lateksowe ciuchy, elektronika rodem z berlińskiej love parade, potężna energia i powalający uśmiech. Mery Spolsky odważnie i bez zbędnych ceregieli przeszła przez najbardziej erotyczną i wyuzdaną erę swojej kariery. Trasa koncertowa jej album „Erotik Era” zakończy się muzyczną orgią w Gdańsku. Piosenkarka 8 grudnia w klubie Stary Maneż.

Chce jej się wszystkiego

O tej płycie było głośno na długo przed jej premierą. Singiel „Suka”, który promował album wywołał niemałe kontrowersje i nie umknął uwadze stróżów moralności. Mery podkreśla jednak, że nie boi się głosów krytyki i ostracyzmu. Nie ma sobie nic do zarzucenia, bo jej muzyka nie bierze nikogo na cel, jest po prostu jej sposobem na wyrażanie siebie.

– Nie boję się, że to zostanie w jakiś sposób zaatakowane, obśmiane czy niezrozumiane, bo uważam, że w sztuce można wszystko. Nie robię nikomu krzywdy moimi piosenkami. Jeśli komuś się one nie spodobają, to wystarczy przełączyć. To bardzo proste, żyjemy w czasach, w których wystarczy do tego jedno kliknięcie. Poza tym jestem ciekawa, czy ta płyta w ogóle dotrze do tych konserwatywnych środowisk – mówiła w podcaście „Wprost o Kulturze”.

Fani przyjęli tę płytę bardzo entuzjastycznie, czego świadectwem były koncerty wchodzące w skład trasy koncertowej. Mery bardzo chciała, by były to wielkie taneczne święta i dokładnie tak było.

To nie walka, to krzyk

Wokalistka nie ukrywa jednak, że podczas pisania piosenek na „Erotik Erę” towarzyszyła jej złość, a nawet gniew. To reakcja na niezgodę na sytuacje w jakiej w minionych latach znalazły się kobiety w Polsce.

– Czy moja płyta jest manifestem przeciwko? Na jej końcu jest, napisana na pełnym wk*rwie, piosenka „SMUTASY I K*TASY”. Pisałam ją, będąc wkurzoną z dwóch powodów. Pierwszy to strajki kobiet i wszystko to, co odczułam wówczas społecznie, drugi powód był bardziej osobisty i wewnętrzny, bo byłam wkurzona na to nieustanne ocenianie mnie, byłam też wkurzona na niektórych facetów. Zatem jest to płyta przeciwko nakładaniu na mnie ograniczeń. Chciałam opowiedzieć o niezależności i chciałam zamanifestować, że jeśli mam ochotę pokazać się przebrana za różową waginę, to nikt nie powinien mi tego zabraniać, ani mnie oceniać – powiedziała Mery.

Jednocześnie dodaje, że jej celem nie jest jednak walka. – Generalnie, nigdy nie lubiłam retoryki walki o coś i postawy sprzeciwu. Zawsze wolałam być za czymś. Jestem więc za niezależnością i za pussy power. Te przeciwne emocje, w moim przypadku nigdy nie przynosiły efektów – wyznała.

Lateksy do szafy

Kilka dni temu Mery poinformowała, że zamyka ten głośny i pełen seksualnej energii etap w swojej karierze. „Zamykam EROTIK ERĘ w tym roku! Lateksy do szafy, gorsety na półkę, mój ukochany Pussypłaszcz do gabloty i piosenky o smutasach bye, bye” – napisała w mediach społecznościowych.

Zanim tak się stanie Mery zamierza jeszcze raz dać upust swoim fantazjom, a do wspólnej zabawy zaprasza wszystkich swoich fanów, licząc na to, że założą na siebie swoje najbardziej kreatywne kostiumy. „Marzy mi się wykrzyczeć z Wami „T-shirt Nirvana, ochota na bananaaaaaa” i pozachwycać się Waszymi gotik erotik wyzwolonymi stylizacjami. Jesteście w tym najlepsi!” – czytamy.

Warto tego doświadczyć!

