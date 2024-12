Kochasz święta? Podziękuj Coca-Coli, Disneyowi, Starbucksowi i Mariah Carey

Jedną ze świątecznych tradycji są wezwania, by obedrzeć Boże Narodzenie z jego komercyjnej otoczki. Jednak tych, którzy chcieliby to zrobić, czeka rozczarowanie. Pod tą otoczką jest całkiem niewiele, bo Boże Narodzenie to produkt kapitalizmu. I nie chodzi tylko o pocztówki ze św. Mikołajem w czerwonej czapce. Jeśli więc naprawdę kochasz święta – urodziny Pana Jezusa, jak nazywał je według anegdoty Jarosław Iwaszkiewicz – podziękuj Coca-Coli, Disneyowi, Hallmarkowi, Starbucksowi i Mariah Carey. Bez nich nic z tego nie byłoby możliwe.

Na wystawie jednej z odzieżowych sieciówek w centrum Warszawy znalazł się w przedświątecznym okresie ciekawy egzemplarz garderoby. Zwykła biała zapinana bluza z kapturem, tzw. hoodie, ma na piersi i plecach wydrukowany wizerunek Grincha. Zabawna parodia świątecznych sweterków jest przeciwwagą dla narracji wszystkich miłośników bożonarodzeniowego ciepła, światła choinki i „kakałka”. Grinch jako postać literacka z uniwersum kultowego pisarza dziecięcego Dr. Seussa, dobiega już siedemdziesiątki. Ukazał się po raz pierwszy w książeczce „Jak Grinch ukradł święta” – zielony, dziwaczny i trochę straszny stwór, samotnik mieszkający na uboczu w jaskini nad Ktosiowem, pięknym małym miasteczkiem, gdzie wszyscy mieszkają we wspólnocie i są dla siebie mili. Grinch nienawidzi obchodów Gwiazdki, wielgachnej choinki na centralnym placu miasta i prezentów upychanych przez komin. Jak bluza z kapturem jest negatywem świątecznego sweterka, tak Grinch staje się anty-Mikołajem. Buduje sanie, by wywieźć prezenty z miasta, niszczy świąteczne drzewko. Chcąc nie chcąc (ale raczej chcąc) uosabia przeciwieństwo ulubionego świętego dzieci: Jest straszny, zgryźliwy, a jego poczynania to zaprzeczenie życzliwości. W zdewastowanym w Wigilię Ktosiowie zwycięża jednak duch świąt. Mieszkańcy gromadzą się i obchodzą święta, pokazując, że podszewką bożonarodzeniowego prezentowo-dekoracyjnego szaleństwa jest poczucie wspólnoty i wzajemnej miłości i życzliwości. To roztapia serce Grincha i przekonuje go, że można odrzeć Boże Narodzenie z komercyjnej powłoczki, docierając do jego pierwotnej, uduchowionej postaci. Problem w tym, że taka postać nigdy praktycznie nie istniała. Gdyby kapitalizm nie zwąchał wielkiego biznesu w tym najpiękniejszym czasie roku, jak określa go jedna z tych koszmarnych piosenek ze sklepowych playlist, Boże Narodzenie byłoby dziś mniej więcej tym, czym są Zielone Świątki albo Boże Ciało. Czyli... Dla religijnych osób jedną z tych ważniejszych uroczystości, dla pozostałych – dobrą okazją do dnia wolnego, kiedy można spotkać się na grilla albo gdzieś wyskoczyć. Jeśli więc naprawdę kochasz święta – urodziny Pana Jezusa, jak mawiał na nie według anegdoty Jarosław Iwaszkiewicz – podziękuj Coca-Coli, Disneyowi, Hallmarkowi, Starbucksowi i Mariah Carey. Bez nich nic z tego nie byłoby możliwe.