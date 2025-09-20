Sekretne życie Freddiego Mercury'ego. Jego córka ujawnia pamiętniki

Tylko nieliczni wiedzieli, że Freddie Mercury prowadził pamiętnik. Po jego odejściu w 1991 roku odnaleziono siedemnaście ręcznie zapisanych notesów, które zaczął prowadzić w 1976 roku, gdy Queen był u szczytu światowej kariery. Jednej z nich Freddie powierzył je tuż przed odejściem. Powierniczką sekretów miała być... córka Mercury'ego. To ona w 2021 roku przekazała je biografce Lesley-Ann Jones, dzięki czemu mogła powstać książka „Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego”. W książce córka opisywana jest jako B.

Publikujemy jej fragment:

Wszyscy wiedzą, że Freddie lubił żyć w luksusie i dostatku. „Ale ja dorastałam w luksusie i dostatku, a on nie – mówi B. – Jak widzieliśmy, lubił wydawać pieniądze i rozdawać je, nie licząc się z kosztami. Powtórzę: potrafił rozpieszczać. Ale nauczył mnie też ciężkiej pracy i wytrwałości. Nauczył mnie cenić pracę i to, co się po siada. Powiedział, że nic się nie bierze z niczego, że to, co dobre, nie przychodzi łatwo, że trzeba zarobić na swoje utrzymanie i ciężko pracować, by zarabiać dużo i móc wydawać pieniądze, na co się chce”.

Był dobrym nauczycielem dla swojego jedynego dziecka. B. ukończyła szkołę, kontynuowała naukę na poziomie wyższym, zdobywała dalsze kwalifikacje i została uznaną specjalistką w dziedzinie medycyny.

„Chciałam być archeologiem – mówi B. – Pasjonuje mnie historia, cywilizacje oraz sztuka, wszystkie te zainteresowania odziedziczyłam po ojcu. Studiowałam archeologię, historię sztuki i historię starożytną. Gdy miałam osiemnaście lat, mój chłopak i jego brat zginęli w wypadku samochodowym. Jeden z pasażerów doznał poważnych obrażeń i musiał przejść trzydziestomiesięczną rehabilitację, ucząc się od nowa jeść, chodzić i pisać. Zaledwie trzy lata wcześniej straciłam ojca i byłam zdruzgotana. Te dwie tragedie odcisnęły na mnie ogromne piętno. Wtedy oczywistym wyborem stał się dla mnie zawód, którym będę służyć innym. Ukończyłam studia, a potem przez dwa lata podróżowałam po świecie. Chciałam na własne oczy zobaczyć wszystkie te wspaniałe, starożytne, historyczne miejsca”.

Po powrocie postanowiła studiować medycynę. Czy kiedykolwiek przeszło jej przez myśl, aby zostać artystką, jak wielu potomnych gwiazd rock’n’rolla?

Twierdzi, że nigdy.