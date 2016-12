Te filmiki były najpopularniejsze w 2016 roku. Zobacz 10 hitów YouTube

Na pierwszym miejscu znalazło się Carpool Karaoke z udziałem Adele. Wizytę niezwykle popularnej brytyjskiej gwiazdy w aucie Jamesa Cordena wyświetlono łącznie 135,8 mln razy.

95 mln odtworzono filmik o wdzięcznej nazwie "Pen-Pineapple-Apple-Pen". Nieskomplikowany utwór autorstwa japońskiego komika Kazuhiko Kosaki stał się hitem najpierw w jego ojczyźnie, a potem na całym świecie. PPAP okrzyknięto mianem „Gangnam Style 2016 roku”.

Na trzecią pozycję najczęściej oglądanych wideo trafił film... edukacyjny pt. "Co jest w środku?". Nagranie, w którym ojciec i syn sprawdzają, co znajduje się wewnątrz grzechotki grzechotnika obejrzano 59,5 mln razy. Film to część większej serii.

Czwarte miejsce zajęła reklama Nike. Spot z udziałem Cristiano Ronaldo nawiązujący do amerykańskiego filmu „Freaky Friday” obejrzało łącznie 57 mln razy.

47 mln wyświetleń zanotował fragment show „America’s Got Talent” z udziałem 12-letniej Grace. Dziewczynka wykonała własny utwór przy akompaniamencie ukulele, czym podbiła serca widzów.

Na kolejnym miejscu znaleźli się jutuberzy Dude Pranksters, którzy wyspecjalizowali się w... rzucaniu butelek z wodą na różne powierzchnie. Cała sztuczka polega na tym, że za każdym razem butelki lądują idealnie, nie przewracając się.

Ogromną popularnością cieszył się także odcinek Lip Sync Battle w którym wystąpił Channing Tatum ze swoją żoną Jenna Dewan. Taneczno-wokalne popisy aktora w roli Beyonce obejrzano niemal 37 mln razy.

Show Johna Olivera dotyczące Donalda Trumpa wyświetlony został 30,8 mln razy.

Nagranie pokazujące, jak wygląda lot pierwszą klasą w Emirates Airlines obejrzano 26,7 mln razy.

Dziesiątkę zamyka filmik, na którym widzimy, jak brat przekonuje siostrę, że właśnie zaczęła się... apokalipsa zombie. Nagranie wyświetlono 21,9 mln razy.