Ten moment rzadko udaje się zarejestrować. Tak wygląda uderzenia pioruna w drzewo

Wakacje to okres gorącego lata, ale też wiąże się z dużym prawdopodobieństwem występowania burz. Co jakiś czas internet podbijają nagrania, na których przypadkowym obserwatorom udało się uchwycić fascynujące, choć niebezpieczne zjawiska, jak np. uderzenia piorunów. Ostatnio pisaliśmy o 38-letnim mężczyźnie, który wyszedł na taras swojego domu w Norwegii, aby zaobserwować zbliżającą się burzę i towarzyszące jej błyskawice. Okazało się to bardzo ryzykowne.

Teraz popularność w sieci zyskuje krótki materiał zarejestrowany w Kanadzie, na którym zarejestrowano piorun uderzający w drzewo. Po chwili osypała się z niego kora, a gałęzie opadły na stojący obok drewniany domek, co poskutkowało zawaleniem się dachu.