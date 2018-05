Królewski ślub z przymrużeniem oka. Z tych sytuacji śmieją się internauci

Galeria:

Ślub Harry'ego i Meghan z przymrużeniem oka

Po każdej uroczystości czy imprezie nadchodzi ten moment, gdy siada się przed komputerem bądź sięga po telefon i zaczyna przeglądać zdjęcia. Jedni robią to, by powspominać, inni – by wyłapać zabawne momenty, czy głupie miny gości. I jednych, i drugich nie brakowało podczas royal wedding, co wykorzystali internauci. Do historii przejdzie mina Chelsy Davy, byłej dziewczyny księcia Harry'ego, która wyglądała, jakby w trakcie uroczystości rozpamiętywała, dlaczego to nie ona znalazła się przed ołtarzem z wnukiem królowej. Furorę jak zawsze robiły dzieci, a w szczególności jeden z chłopców, któremu brak przednich zębów nie przeszkodził w zachowaniu szerokiego uśmiechu.

Ale na bok złośliwości – zobaczcie, jak na ślubnych zdjęciach prezentowali się Harry i Meghan oraz ich goście. Warto podkreślić, że panna młoda na czas wesela wybrała inną kreację i zmieniła suknię ślubną od Givenchy na suknię wieczorową brytyjskiej projektantki Stelli McCartney. Dużo uwagi ściągnęła na siebie Victoria Beckham, która wbrew ogólnie przyjętym zasadom, założyła bardzo ciemny strój.

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego