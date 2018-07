Dzień Psa. Te husky walczą o miano najdziwniejszej rasy czworonogów

Co my byśmy bez nich zrobili! Poprawiają humor, bywają wierniejsze niż wielu ludzi, a do tego mają pozytywny wpływ na zdrowie. 1 lipca psy obchodzą swój dzień. Z tej okazji wybraliśmy dla was zdjęcia czworonogów rasy husky, przy których nie sposób się nie uśmiechnąć. Poza wieloma przymiotami, te zwierzęta mają jeden szczególny – usilnie pracują na miano najdziwniejszych psów. Zobaczcie sami!

Dzień Psa jest obchodzony w Polsce od 2007 roku. Wówczas święto ustanowiła redakcja czasopisma „Przyjaciel Pies" wspólnie z użytkownikami portalu pies.pl. Tego dnia oprócz złożenia hołdu najlepszemu przyjacielowi człowieka, różne organizacje przypominają też o bezdomnych i potrzebujących psach. Wiele badań wskazuje na to, że towarzystwo psa może mieć wpływ na ludzkie zdrowie: pies redukuje stany napięcia nerwowego u człowieka czy zwiększa odporność na stres. Natomiast w leczeniu depresji często wykorzystywana jest dogoterapia. Dzięki psom poprawia się także system odpornościowy człowieka, a posiadanie pupila według wielu osób pomaga łagodzić reumatyzmu. Wspólne spacery z towarzyszem mogą pomóc z kolei spalić wiele kalorii, zrzucić zbędne kilogramy.

