Córka Pawła Kukiza wyszła za mąż

27-Julia, najstarsza córka posła, stanęła na ślubnym kobiercu w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. Przygotowania do uroczystości relacjonowała w mediach społecznościowych Pola Kukiz, która zamieściła m.in. zdjęcia i nagrania z wieczoru panieńskiego oraz z salonu sukien ślubnych.

Paweł Kukiz ma z żoną Małgorzatą trzy córki: 18-letnią Hannę, 24-letnią Polę i 27-letnią Julię. Rodzina towarzyszyła politykowi w trakcie kampanii wyborczej w 2015 roku. Najważniejsze kobiety w życiu Kukiza wspierały go w wyścigu o prezydenturę.

