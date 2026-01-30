Przełom w poszukiwaniach złotego pociągu? Ujawniono dwie lokalizacje

Temat dotyczący poszukiwań złotego pociągu odżył na nowo za sprawą grupy „Złoty Pociąg 2025”, na której czele stoi Michał Motak. Radiesteta w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem. Kilka dni temu radiesteta poinformował, że otrzymał zgodę od konserwatora zabytków, co daje mu zielone światło na prowadzenie dalszych działań.

Obecnie poszukiwania prowadzi także Piotr Koper, który wraz z Andreasem Richterem już w 2015 r. rozpoczęli badania przy tzw. 65 km (tak liczy się kilometry linii kolejowej z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha).

Złoty pociąg na wyciągnięcie ręki? Tutaj trwają poszukiwania. Jest mapa

Teraz Grupa Eksploracyjna Magazynu Odkrywca (GEMO) ujawniła lokalizacje domniemanych tuneli. „Ponieważ pojawiło się już sporo publicznych materiałów w sieci, porządkujemy i ujawniamy obszar poszukiwań P. Kopera i M. Motaka. Domniemane tunele konkurujących Panów oddalone są od siebie zaledwie ok. 150 metrów, na zboczu przy 61. kilometrze linii kolejowej Wrocław-Wałbrzych (Jelenia Góra)” – czytamy we wpisie na Facebooku, do którego dołączono mapę.

„Przypomnijmy, że Piotr Koper oczekuje na niezbędne zgody, natomiast radiesteta Michał Motak otrzymał kilka dni temu pozwolenie od WKZ (czasowe – roczne) i zapowiedział przystąpienie do badań, chociaż bez podania konkretnej daty” – podano dalej.

Przywołano również opinię dr. inż. Sławomira Porzucka z AGH, który nie pokłada wielkich nadziei na odkrycie złotego pociągu. – Ze względów historycznych jest bardzo mało prawdopodobne, by ten pociąg miał naprawdę wyjechać – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Ekspert podkreślił też, że „nie ma czegoś takiego jak radiestezja fizyczna”. – Radiestezja to coś paranormalnego, co nie jest oparte na faktach, tylko przesłankach, które niektórzy uważają, że działają jak np. wahadełko czy różdżka. Trzeba użyć znanych metod opartych na nauce, które udowodniono, że działają, czyli rzetelnie i fachowo wykonanych badaniach metodami geofizycznymi — podsumował dr hab. Porzucek.

