Dziennikarz próbował zrobić selfie. Spadł z fotela podczas programu na żywo

Zbytnie zaangażowanie w znalezienie idealnej pozy do selfie skończyło się źle dla występującego na antenie Fox News Raymonda Arroyo. Dziennikarz spadł z krzesła podczas pozowania do zdjęcia. Zainteresowany przekonuje, że było to celowe i miało stanowić żart na kanwie tematu programu.

Sytuacja miała miejsce podczas programu „The Ingraham Angle”. Arroyo i prowadząca show Laura Ingraham chcieli zrobić sobie zdjęcie z butelkami piwa Bud Light. Gość programu tak przysuwał się do dziennikarki, że w pewnym momencie spadł z krzesła. Prowadząca błyskawicznie odwróciła się do kamery i dokończyła swoją kwestię. Nagranie w mig obiegło media społecznościowe. Użytkownicy Twittera drwili z wpadki Arroyo. Ten przekonywał jednak, że wszystko było wyreżyserowane. W sukurs przyszła ma Ingraham, która oświadczyła, że upadek był po prostu żartem na koniec męczącego tygodnia pracy. Co ciekawe, sam program poświęcony był statystykom, zgodnie z którymi w Indiach podczas próby zrobienia selfie w latach 2011-2017 zginęło 259 osób. Badacze podkreślają, że statystyki są alarmujące, ponieważ z każdym kolejnym miesiącem ilość ofiar wzrasta. Z danych przytoczonych przez ekspertów wynika, że ofiary idealnego selfie miały średnio 22 lata. Najmłodsza osoba, która zginęła podczas robienia zdjęć miała 10 lat, a najstarsza 68. Czytaj także:

