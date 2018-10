„El Chapo” czeka na proces w USA. Jego żona chwali się wystawnym życiem

Przypomnijmy, że Joaquin „El Chapo” Guzman w styczniu 2017 roku trafił do Stanów Zjednoczonych po tym, jak Meksyk zgodził się na jego ekstradycję. „El Chapo” jest oskarżany w Stanach Zjednoczonych o liczne przestępstwa, w tym te najcięższe: zabójstwa, pranie brudnych pieniędzy oraz organizowanie przerzutów narkotyków na ogromną skalę.

Żona jednego z najsłynniejszych przestępców narkotykowych wciąż cieszy się wolnością, a w mediach społecznościowych pokazuje, że nie cierpi na brak środków na utrzymanie. Emma Coronela pojawia się w drogich stylizacjach, a w Meksyku cieszy się statusem celebrytki. 29-latka pokazała m.in. zdjęcia z urodzin swoich siedmioletnich córek bliźniaczek. Na fotografiach dumna mama pozuje przed naturalnej wielkości domkiem lalki Barbie. - Cała ta historia jest wprost niewiarygodna. Ona chwali się na prawo i lewo swoim bogactwem i stylem życia - komentuje były agent DEA.

Joaquin „El Chapo” Guzman Loera był jednym z najbardziej poszukiwanych bossów mafii narkotykowej na świecie. Guzman stał na czele najlepiej zorganizowanego meksykańskiego kartelu – Sinaloa. Dysponował on wyposażeniem porównywalnym do wykorzystywanego w siłach zbrojnych. Członkowie kartelu byli bezwzględnymi zabójcami, a do dyspozycji mieli m.in. najlepszą broń strzelecką, materiały wybuchowe, oraz rakiety przeciwlotnicze do zwalczania policyjnych i wojskowych śmigłowców.

„El Chapo” uciekał przed policją niemal 13 lat