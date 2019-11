Robi to latem, zimą, w różnym stylu. Ten pies ma nietypowe hobby

Na Instagramie, gdzie właścicielka Leny'ego zamieszcza jego „popisy” , znaleźć można liczne nagrania z udziałem czworonoga. Na części z nich widać psa w trakcie jego ulubionej zabawy. A jest nią... zsuwanie się z pewnego zbocza. Leny'emu nie przeszkadza nawet śnieg – w końcu wtedy poślizg jest zupełnie inny niż na trawie, co pewnie docenia taki miłośnik ślizgania się.

Z nagrań wynika, że Leny opracował już nawet całą technikę jak najbardziej efektywnego ślizgu – najpierw wykonuje nabieg, a następnie – odpowiednio rozpędzony – rzuca się na podłoże, by ześlizgnąć się z górki. Jeżeli nie osiąga zadowalającej go odległości, w ostatniej fazie ślizgu pomaga sobie łapami i pyskiem. W trakcie zazwyczaj kilkakrotnie przewraca się na jeden, to na drugi bok. Zobaczcie jego popisy!

