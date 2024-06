Eksplozja w zakładach zbrojeniowych Mesko. Nie żyje 59-letni pracownik

Według RMF FM do eksplozji doszło w centrum paliw rakietowych. Wewnątrz miały znajdować się trzy osoby, z których jedna wyszła o własnych siłach. Dwóm pozostałym była udzielana pomoc medyczna, jednej nie udało się uratować. Na miejscu wciąż pracują strażacy, wylądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. "Ostatecznie rannego do szpitala odwiozła karetka pogotowia" – informuje rozgłośnia.

– Niestety wskutek zdarzenia życie stracił 59-letni pracownik zakładu – potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską podkom. Jarosław Gwóźdź, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji w Skarżysku-Kamiennej. – Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 11. W następstwie zdarzenia doszło do pożaru, który został już dogaszony przez strażaków – przekazał. Jak dodał, na miejsce jedzie już prokurator i policjanci grupy operacyjno-procesowej, którzy będą ustalać okoliczności tragedii.

Eksplozja w zakładach zbrojeniowych. Prezes zabiera głos

Zakłady Mesko są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zajmują się m.in. produkcją rakiet i amunicji, a także infrastruktury do utylizacji zbędnych środków bojowych. Produkty wytwarzane w zakładach wykorzystywane są zarówno przez polską armię, jak i wojska pozostałych krajów NATO. "Najważniejszymi, mającymi strategiczne znaczenie dla polskiej armii są nasze programy rakietowe: przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN, wyrób znajdujący się w czołówce światowych rozwiązań pod względem skuteczności i precyzji działania w swojej klasie" – czytamy na stronie zakładów.

Prezes zakładów Elżbieta Śreniawska potwierdziła w rozmowie z RMF FM, że do eksplozji doszło w oddanym kilka lat temu do użytku centrum paliw rakietowych. Zapewniła również, że władze zakładów badają, co się wydarzyło. – Tam jest monitorowane wszystko, bo to jest nowoczesne centrum – podkreśliła Śreniawska.

Wkrótce więcej informacji