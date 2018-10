Marcin Wicha laureatem Nagrody Nike 2018

Do browaru i teatru – rekomendacje Marcina Pieszczyka

Niedawno Marcin Pieszczyk zapraszał nas do fabryki wódek, tym razem zachęca nas do odwiedzenia browaru, jednak nie celem degustacji czy też poznawania historii piwowarstwa. Chodzi o zupełnie inną sztukę. Warto też zajrzeć do teatru na...