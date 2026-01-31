Wstrząsające sceny na A4. „Młodzieniec wyskoczył z auta w trakcie jazdy”

O sprawie napisała „Gazeta Wrocławska”. Dziennik podaje – powołując się m.in. na informacje od służb – że 31 stycznia rano, na A4, na jezdni w kierunku Katowic, doszło do groźnego zdarzenia. W pewnym momencie drzwi jednego z samochodów otworzyły się, a wtedy wyskoczył z niego młody człowiek.

Krajków. Kierowcy świadkami niepokojącej sceny. Młody mężczyzna trafił do szpitala

Zdarzenie potwierdził Punkt Informacji Drogowej we Wrocławiu. „Człowiek wyskoczył z jadącego pojazdu. Przez około 45 minut zablokowany był prawy pas jezdni” – brzmi komunikat prasowy, zacytowany przez redakcję „GW”.

Więcej szczegółów dotyczących sprawy przekazali przedstawiciele służb – w związku z incydentem, do którego doszło na wysokości miejscowość Krajków (między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz), ucierpiała jedna osoba.

Jak dowiedziało się źródło, około 29-letni młodzieniec jechał samochodem z rodzicami – zajmował miejsce pasażera. Po tym, jak w trakcie jazdy opuścił kabinę, funkcjonariusze podjęli decyzję, by wezwać na miejsce karetkę pogotowia. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował go następnie do szpitala na badania – celem sprawdzenia, czy został ranny. Opiekunowie prawni wybrali się do placówki med. razem z synem.

Groźny incydent drogowy na Dolny Śląsku. Są nowe informacje, służby będą wyjaśniać sprawę

– Na 164. km autostrady A4 w kierunku Katowic młody mężczyzna (...) wyskoczył w trakcie jazdy z samochodu – zrelacjonowała lokalnej gazecie aspirantka sztabowa Monika Kaleta. Jak dodała, „nie miał on widocznych obrażeń”.

– Jego rodzicom nic się nie stało. (...) Mundurowi wyjaśniają, dlaczego doszło do takiej sytuacji – poinformowała przedstawicielka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Czytaj też:

Kolejny incydent na granicy z Białorusią. Wojsko wydało komunikatCzytaj też:

Roszczeniowy rodzic wkracza do szkoły. „Krzyczała, że robię z jej córki nienormalną”