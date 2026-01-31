Mróz odebrał życie dwóm osobom. Temp. może wkrótce spaść do nawet -30℃

Policja poinformowała 31 stycznia, że jedna z osób, która zmarła, pochodziła z Warszawy. Jak przypomniała redakcja stacji TVN24, od początku listopada, z powodu niskich temperatur, stwierdzono 36 zgonów.

Tymczasem – jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy – w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 1 na 2 lutego), na Podlasiu i Lubelszczyźnie, lokalnie termometry wskazać mogą nawet rekordowe -30 stopni Celsjusza.