Nie żyje jeden z pionierów rock'n'rolla. Konkurował tylko z Elvisem Presleyem

Antoine Domino, znany bardziej jako Fats Domino zmarł 25 października z „przyczyn naturalnych”. Śmierć artysty potwierdził urzędnik z biura koronera w Nowym Orleanie oraz córka Domino, która wystąpiła w lokalnej stacji telewizyjnej.

Konkurował tylko z Elvisem

Fats Domino urodził się w 1928 r. w Nowym Orleanie. Od najmłodszych lat był związany z muzyką. Jak podaje BBC, artysta uczył się gry na fortepianie od swojego szwagra. Amerykański piosenkarz, kompozytor i pianista związany był z gatunkiem rhythm and blues. W 1986 r. został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W 2010 r. sklasyfikowano go na 27 miejscu listy 100 najlepszych artystów magazynu „Rolling Stone”.

Artysta sprzedał ponad 65 mln płyt i pod tym względem konkurował tylko z Elvisem Presleyem. W sumie miał na koncie prawie 40 wydanych albumów. Jego płyta „The Fat Man” została uznana za pierwszy rockandrollowy album, który sprzedał się w milionie egzemplarzy.