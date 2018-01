Michael Jackson na kwartet smyczkowy

Zespół Fair Play Quartet odnalazł sposób na łączenie tradycji z nowoczesnością. 9 stycznia w Warszawie zachwycili publiczność koncertem, podczas którego zagrali swoje autorskie aranżacje utworów Króla Popu wykonywanych na instrumentach klasycznych. Można było wysłuchać m.in. takich hitów jak: „Thriller” , „Rock with you” , „Man in the mirror” , które także znalazły się na ich płycie. „Black or white” w ich wykonaniu walczy o miejsce na liście przebojów Trójki.

W skład zespołu wchodzą: Paulina Mastyło-Fałkiewicz – pierwsze skrzypce; Justyna Milkiewicz – drugie skrzypce; Agnieszka Zagroba-Klahs – altówka, Jan Stokłosa – wiolonczela oraz aranżacje utworów. Wszystkich łączy Akademia Muzyczna w Warszawie oraz lata wspólnej pracy w Sinfonii Iuventus. Artyści koncertują na całym świecie m.in. w Niemczech, Chinach, Słowenii, Katarze czy Litwie. Fair Play Quartet współpracował z Gabą Kulką, Kari, Grażyną Łobaszewską, Ewą Błaszczyk, czy Julią Marcell. Związany jest także z warszawskimi teatrami – Studio Buffo i Rampa.

– Nasz koncert to rozrywka ubrana w formę muzyki klasycznej, pasuje zatem zarówno do filharmonii jak i do klubu, dzięki temu docieramy do bardzo różnej publiczności – skomentowała w wywiadzie dla Wprost.pl Agnieszka Zagroba-Klahs. Klucz całego przedsięwzięcia stanowi przekładanie utworów popowych na klasyczne, za co jest odpowiedzialny Jan Stokłosa. – Nie jest to proste, ponieważ piosenki Jacksona opierają się na bicie, czyli basie i bębnach – przyznał. – Instrumenty smyczkowe nie są zaś rytmiczne ale melodyczne, więc największym wyzwaniem było wydobycie rytmu, nie rezygnując z harmonii. Nie wszystkie hity Króla Popu jest sposób zaaranżować, stąd też taka a nie inna lista utworów na płycie – dodał.