BTS bije rekord YouTube'a. Piosenka „Dynamite” w 24 godziny zdobyła 100 milionów odsłon

Klip do singla „Dynamite” pojawił się na YouTube w piątek 21 sierpnia i do końca dnia zdobył 101,1 miliona odsłon, stając się najpopularniejszą premierą wideo w historii portalu. Tym samym BTS zdetronizował inny popularny zespół K-popowy – Blackpink. Dotychczasowy rekordzista, utwór „How You Like That”, szczycił się 86,3 mln odsłon w ciągu pierwszej doby.

W biciu rekordu z pewnością pomógł fakt, że „Dynamite” jest pierwszym utworem BTS śpiewanym całkowicie po angielsku. Wiadomość o przełamaniu bariery 100 milionów odsłon w dobę sprawiła oczywiście, że piosenki słuchają teraz także osoby niezainteresowane na co dzień K-popem. Do chwili pisania tego tekstu utwór odtworzono już 185 mln razy.

BTS, Beyond The Scene

BTS to grupa założona w 2013 roku w ramach wytwórni Big Hit Entertainment. W jej skład wchodzą Kim Tae-hyung (znany także jako V), Jung Ho-seok (J-Hope), Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Park Ji-min, Jeon Jung-kook oraz Min Yoon-gi (Suga).

Czytaj także:

Rok 2020 mogą naprawić już tylko podróże w czasie. Twórcy memów intensywnie planują zmianyCzytaj także:

Bójka na psim wybiegu. Właściciel agresywnego bulteriera usłyszał zarzutyCzytaj także:

Faszystowski gest na proteście anty-LGBT. Szefernaker: Idiota został zatrzymany i usłyszał zarzuty