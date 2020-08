Bójka na psim wybiegu. Właściciel agresywnego bulteriera usłyszał zarzuty

Oprócz zarzutów związanych z napaścią na człowieka, 46-letni właściciel bulteriera odpowie też za wykroczenie – brak zachowania należytej ostrożności w przypadku posiadanego zwierzęcia. Jak poinformowała policja w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, właściciel psa odmówił składania zeznań i nie przyznaje się do winy. Prokuratura nałożyła na niego zakaz zbliżania się do poszkodowanego oraz policyjny dozór. Za wspomniane przestępstwa oskarżonemu grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, a za wykroczenie tysiąc złotych grzywny, ograniczenie wolności lub nagana.

Walka psów i agresja właściciela

Całą sprawę nagłaśniał w mediach społecznościowych poseł Jacek Ozdoba, który na swoim koncie na Facebooku zamieścił film ze zdarzenia. Mogliśmy na nim zobaczyć szarpaninę z udziałem dwóch psów. Ten większy trzymał w mocnym uścisku mniejszego, a właściciele starali się je rozdzielić. Uspokojenie zwierząt nie zakończyło jednak zdarzenia. Właściciel groźnego psa cały czas kontynuował wymianę zdań z nagrywającym go mężczyzną. W końcu operator rzucił do odchodzącego obraźliwe słowo, a ten nie wytrzymał i skoczył z pięściami na kamerzystę. Ostrzegamy, że zamieszczone poniżej wideo może być nieodpowiednie dla bardziej wrażliwych widzów.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Nastolatkowie zaatakowali 37-latka, bili pałkami. Był w śpiączce trzy dniCzytaj także:

Bielsko-Biała. Kierowca BMW pobił przechodnia, którego mało co nie potrąciłCzytaj także:

Uwaga! TVN: Stanął w obronie czarnoskórego mężczyzny, został brutalnie pobity