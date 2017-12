Nowe dane o „potencjalnie niebezpiecznej” asteroidzie. Jest większa, niż sądzono

Obiekt o nazwie Phaethon został odkryty 11 października 1983 roku przez satelitę IRAS. Ze względu na najmniejszą spośród nazwanych planetoid odległość do Słońca, nazwano go na cześć mitycznego syna Haeliosa, boga Słońca. Planetoida zbliża się do Słońca tak bardzo, że jej powierzchnia rozgrzewa się od 1025 do 1500 K, co uniemożliwia przetrwanie lodu, którego sublimacja tworzy warkocze komet.

Phaethon dotychczas opisywany był jako numer trzy na liście „potencjalnie niebezpiecznych asteroid” NASA, biorąc pod uwagę ich wielkość. Przyjmowano, że średnica planetoidy to 5 kilometrów. Z najnowszych badań wykonanych przez obserwatorium Arecibo w Portoryko wynika jednak, że poprzednie szacunki nie były dokładne. Według ostatnich obserwacji Phaethon może bowiem mieć średnicę nawet 5,8 km, co czyniłoby go numerem dwa na liście „potencjalnie niebezpiecznych”.

Nowe dane o asteroidzie to wynik grudniowych obserwacji prowadzonych w czasie, gdy znajdowała się ona najbliżej Ziemi. Ostatnim razem, gdy Phaethon został zauważony w 2007 roku przez radar w Arecibo, wystąpiły pewne problemy z przyrządami, dlatego też obserwacje nie były do końca zadowalające.

Galeria:

NASA - potencjalnie niebezpieczne asteroidy