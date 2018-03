Wysypisko śmieci na oceanie. Jest pięć razy większe od Polski

Galeria:

Śmieci z wysypiska na Oceanie Spokojnym

Jak informuje CNBC, Wielka Pacyficzna Plama śmierci, czyli największe na świecie skupisko śmieci oceanicznych powiększa się znacznie szybciej niż wcześniej sądzono. Według szacunków naukowców, w północnej części Oceanu Spokojnego, między Kalifornią a Hawajami, dryfuje około 1,8 trylionów sztuk plastiku. Oceaniczne wysypisko zajmuje powierzchnię 1,6 mln kwadratowych, czyli pięć razy więcej niż terytorium Polski.

Współpraca naukowców i fundacji

Stwierdzono, że ogromny stos dryfujących śmieci posiada najwyższe stężenie plastiku, jakie kiedykolwiek zarejestrowano w jednym miejscu. Te dane to wynik pracy międzynarodowego zespołu naukowców wraz z Fundacją Oczyszczania Oceanu, która w mediach społecznościowych zamieszcza zdjęcia przedmiotów wyławianych z tego wodnego obszaru

Tylko 8 proc. to małe odpady

W badaniach, które trwały trzy lata i miały na celu przeanalizowanie powierzchni wysypiska, wykorzystano 30 statków. Naukowiec Julia Reisser, która brała udział w pracach grupy badawczej, stwierdziła, że była zaskoczoną ilością dużych plastikowych przedmiotów. – Myśleliśmy, że większość wysypiska składa się z małych szczątków – powiedziała. Okazało się, że z 1,8 trylionów sztuk plastiku dryfującego w tej części oceanu, blisko 8 proc. stanowiły małe kawałki plastiku o długości mniejszej niż 5 milimetrów.

Wysypisko może się powiększać

Według przewidywań instytucji Foresight of the Sea, ilość plastiku w oceanach świata może wzrosnąć trzykrotnie w ciągu następnej dekady, o ile nie rozpocznie się intensywnych działań zmierzających do tego, by zaprzestać temu zjawisku.