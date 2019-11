Kanczyl ze srebrnym grzbietem zaobserwowany pierwszy raz od 1990 roku. Zobaczcie, jak wygląda myszo-jeleń

Kanczyl został zaobserwowany przez organizację Global Wildlife Conservation i jej partnerów z Southern Institute of Ecology oraz Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research. Jest to pierwszy ssak z listy najbardziej poszukiwanych zaginionych gatunków GWC, jaki udało się odnaleźć. Osobnik odkryty został w jednym z lasów w południowym Wietnamie, a informacja o tym została opublikowana 11 listopada w czasopiśmie naukowym „nature Ecology & Evolution” , pobudzając wysiłki na rzecz ochrony tych niezwykłych zwierząt.

Ostatni raz były widziane w 1990 roku

– Nie mieliśmy pojęcia, czego się spodziewać, więc byłem ogromnie zaskoczony i zachwycony, kiedy sprawdziliśmy rolki zamontowanych w lesie kamer i odkryliśmy na nich kanczyla – przekazał An Nguyen, naukowiec zajmujący się ochroną przyrody w GWC i kierownik całego przedsięwzięcia. – Tak długo ten gatunek istniał tylko jako część naszej wyobraźni. Odkrycie, że on naprawdę istnieje, jest pierwszym krokiem do tego, aby upewnić się, że nie stracimy go ponownie z oczu. Szybko podejmiemy działania mające na celu jego jak największą ochronę – podkreślił.

Maleńkiego jelenia ze srebrnym grzbietem widziano ostatnio w 1990 roku. Sam gatunek został zidentyfikowany w 1910 roku. Naukowcy badali wtedy tereny w pobliżu Nha Trang w Wietnamie. Teraz znaleziono potwierdzenie na to, że zwierzę nie wyginęło.

Kanczyle

Kanczyle osiągają od 45 do 80 centymetrów długości i 20-40 centymetrów wysokości. Ich masa ciała może wynosić od 1,5 do 10 kg. Odżywiają się roślinami, potrafią pływać. Ich skamieliny znaleziono w Europie w warstwach wczesnomioceńskich. W Afryce występowały we wczesnym i środkowym miocenie.

