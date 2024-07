Rekordowo stare malowidło ścienne. Archeolodzy znaleźli niesamowite rysunki

Nowa technika datowania wykazała, że malarstwo na wyspie Sulawesi jest o 6000 lat starsze od poprzedniego rekordzisty. Wiek malowidła szacuje się na co najmniej 51 200 lat. Znalezione zostało w jaskini Leang Karampuang na wschodnioindonezyjskiej wyspie Sulawesi. Na ścianie namalowano trzy hybrydy zwierząt i ludzi. Widać tam także postać dzika.

Poprzednim rekordzistą był obraz wielkości naturalnej przedstawiający dzika, który prawdopodobnie powstał co najmniej 45 500 lat temu w jaskini w Leang Tedongnge, oddaloną o 10 kilometrów od aktualnego znaleziska. Adhi Agus Oktaviana, doktorant na Griffith University stwierdził, że odkrycia są bardzo zaskakujące. „Żadna ze słynnych europejskich prac artystycznych z epoki lodowcowej nie jest tak stara, z wyjątkiem kilku kontrowersyjnych znalezisk w Hiszpanii”.

Hiszpańscy naukowcy wcześniej twierdzili, że malowidła odkryte w trzech miejscach – w Kantabrii, Andaluzji i Estremadurze – mają ponad 64 000 lat. Jednak według doktor Tristen Jones, ekspertki od sztuki naskalnej z University of Sydney, odkrycia te zostały w dużej mierze odrzucone przez międzynarodową społeczność naukową.

Odkrycia były kontrowersyjne, ponieważ badacze twierdzili, że naścienne rysunki tworzyli neandertalczycy. Wcześniej uważano, że wspomniane malowidła tworzyli tylko współcześni ludzie.

Jak archeolodzy określają wiek malowideł?

Naukowcy wykorzystali metodę uranowo-torową do datowania warstw węglanu wapnia, które utworzyły się na powierzchni malowidła. Polegało to na wydobyciu próbek wapienia, które następnie odparowano za pomocą lasera. Wiek próbki obliczono, mierząc stosunek toru do uranu.

Zgodnie z ich tezą, metoda ta pozwala na dokładniejsze datowanie warstw, gdyż gwarantuje, że młodsze i starsze materiały nie zostaną zmieszane. Jednakże datowania najstarszego znanego malowidła jaskiniowego w Leang Tedongnge nie dało się ustalić nowszą metodą, gdyż nie zachowały się tam żadne ślady węglanu wapnia.

Jones powiedziała, że nowa metoda to „ogromny krok naprzód w dokładności datowania”. Zazwyczaj, jak powiedziała, sztukę naskalną niezwykle trudno datować, ponieważ malowidła te są w przeważającej mierze wykonane z minerałów.

Co oznaczały odkryte malowidła?

Badacze stwierdzili, że wydarzenia przedstawione na skalnym rysunku są „trudne do zinterpretowania”. Ludzie są na nich przedstawieni jako „w zasadzie ludziki z patyczków”.

– Z jakiegoś wcześni ludzie są rzadko przedstawiani w jakiejkolwiek formie, którą można by rozsądnie zinterpretować jako człowieka – powiedział Adam Brumm, profesor z Griffith University. – Zwierzęta były często rysowane z niewiarygodną anatomiczną wiernością, ale wcześni malarze jaskiniowi] wkładali w to mniej wysiłku – dodał.

Czytaj też:

Pojechał nad Bałtyk, znalazł złoty wisior. Upomniał się o niego niemiecki regionCzytaj też:

Dziewicze narodziny u węża. Samica złożyła jaja, choć nie miała kontaktu z innym wężem