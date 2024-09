Superbakterie do 2050 roku zabiją 39 milionów ludzi. Naukowcy wskazali przyczynę

Według nowej globalnej analizy superbakterie zabiją ponad 39 milionów ludzi do 2050 roku. Na szczególne ryzyko narażone są osoby starsze, po siedemdziesiątym roku życia. Liczba ich zgonów ma wzrosnąć o 146 procent.

Badanie w ramach projektu Global Research on Antimicrobial Resistance opublikowane w czasopiśmie Lancet wykazało, że choć liczba zgonów związanych z lekoopornością wśród małych dzieci spada – prawdopodobnie ze względu na szczepienia i poprawę stanu higieny – odwrotna tendencja dotyczy ich dziadków.

Przewiduje się, że do połowy stulecia 1,91 miliona ludzi rocznie na całym świecie będzie umierać bezpośrednio z powodu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). W jej wyniku bakterie ewoluują w taki sposób, że leki zwykle stosowane do ich zwalczania przestają działać.

Prognozy są zatrważające

Naukowcy wykorzystali dane z 204 krajów i terytoriów, aby stworzyć szacunki liczby zgonów w latach 1990–2021 i prognozy obejmujące okres do 2050 roku. Odkryli również, że milionów zgonów na całym świecie można by uniknąć poprzez lepszą profilaktykę zakażeń i lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Poprawić sytuację mogłoby także stworzenie nowych antybiotyków.

– Wyniki badań wskazują, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na świecie od dziesięcioleci i że zagrożenie to narasta – powiedział autor badania, dr Mohsen Naghavi z Instytutu Metryki Zdrowia (IHME) Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Z kolei dr Tomislav Meštrović, adiunkt na Uniwersytecie Północnym w Chorwacji i adiunkt w IHME, powiedział, że tendencja ta odzwierciedla szybkie starzenie się społeczeństw, a osoby starsze są bardziej podatne na zakażenia.

W badaniu prognozowano, że największa liczba przyszłych zgonów wystąpi w krajach Azji Południowej, takich jak Indie, Pakistan i Bangladesz, a także w innych częściach Azji Południowej i Wschodniej oraz Afryki Subsaharyjskiej. W obszarach tych już wcześniej odnotowano najwyższy wzrost oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

