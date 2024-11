Odkryto największe na świecie złoże złota. Jego wartość szokuje

Wartość znaleziska szacowana jest na 600 miliardów chińskich juanów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje blisko 340 miliardów złotych. Czyni to nowoodkryte złoże najbardziej dochodowym w historii.

Największe złoże złota w historii

Odkrycie zostało dokonane w północno-wschodnim powiecie prowincji Hunan w Pingjiang. Jak przekazało tamtejsze biuro geologiczne, pierwsze 40 żył złota odkryte zostało na głębokości 2 kilometrów. Już same one zawierać miały około 300 ton złota.

Kolejne złoża znajdować się mają na głębokości 3 kilometrów, na co wskazują wykonane skany trójwymiarowe. – Wiele wywierconych rdzeni skalnych wykazało widoczne złoto” – przekazał zajmujący się poszukiwaniami Chen Rulin z biura geologicznego.

Pobrane próbki wskazują, że każda tona rudy może zawierać aż 138 gramów złota, co jest niezwykłym poziomem na takiej głębokości. Pobierane z podobnej głębokości rudy uznawane są za wysokiej jakości, jeśli zawierają co najmniej 8 gramów. Co więcej, próbki wskazują na to, że złoża rozciągać się mogą jeszcze dalej, niż aktualnie wiedzą o tym badacze.

Znalezisko pozwoli zwiększyć Chinom swoją dominację na rynku złota. Już na początku tego roku rezerwy kraju wynosić miały ponad 2000 ton. Ponadto przemysł wydobywczy Chin odpowiada za blisko 10 proc. światowej produkcji.

Dobry rok dla poszukiwaczy złota

Jak pisze portal Science Alert, był to bardzo dobry rok pod kątem wydobycia złota na świecie. W marcu w Anglii znaleziona została najprawdopodobniej największa bryła złota w historii tego kraju.

Co więcej, dwa miesiące temu australijscy naukowcy odkryli nowy mechanizm, który prowadzić może do powstawania dużych brył złota. Znajomość mechanizmu powstawania może pozwolić w przyszłości w manipulowaniu tym cennym zasobem.

Dalej trwają także badania nad zastosowaniami tego cennego kruszca. Choć jest ono znane niemal od zawsze, nadal jest co odkrywać.

