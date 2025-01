„Zabójca krów” w Polsce. Spotkanie z tym owadem może być prawdziwym koszmarem

Choć przypominają mrówki, żronki są w rzeczywistości błonkówkami, czyli krewniakami os i pszczół. Ich wygląd może być mylący, ponieważ wiele z nich upodabnia się do mrówek – robią to, by w kolonii tych owadów składać jaja.

Żronkowate, mimo że wyglądają niepozornie, są groźne. Mają twarde pancerze i jaskrawe ubarwienie – zwykle czerwono-czarne – które ostrzega przed ich jadowitością. Jad tych owadów jest niezwykle silny i powoduje ból, który entomolog Justin Schmidt, autor skali bólu ukąszeń, porównał do rozlania gorącego oleju na skórze.

„Zabójcy krów” także w Polsce

Żronki występują głównie w regionach tropikalnych, ale kilka gatunków można znaleźć w Europie, w tym również w Polsce. W USA szczególną uwagę naukowców przyciągnął gatunek Dasymutilla occidentalis, występujący we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Owad ten, z powodu swojego silnego jadu, został nazwany „zabójcą krów”.

Najnowsze badania opublikowane w „Current Biology” pokazują, że jad żronek jest bardziej złożony, niż wcześniej sądzono. Naukowcy z Uniwersytetu Indiany odkryli, że żronki potrafią zmieniać skład swojego jadu w zależności od celu ataku. Inny koktajl chemiczny jest używany przeciw owadom, na przykład grzebaczowatym, a inny wobec większych zwierząt, takich jak bydło czy człowiek.

Żronki uderzają precyzyjnie

Eksperymenty na muszkach owocowych, modliszkach oraz myszach wykazały, że jad żronek precyzyjnie oddziałuje na różne neurony – inne w przypadku owadów, inne u ssaków. Dan Tracey z Uniwersytetu Indiany wyjaśnia, że to tak, jakby osa doskonale wiedziała, kogo atakuje, i dostosowywała swój jad do konkretnego wroga.

Te odkrycia zmieniają nasze rozumienie chemicznych strategii obronnych owadów. Żronki nie tylko atakują, ale robią to z niemal przerażającą precyzją.

