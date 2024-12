„Kurczak górski” walczy o przetrwanie. Ekstremalnie rzadkie płazy trafiły do Gdańska

„Kurczak górski” swoją nazwę zawdzięcza dużym rozmiarom i muskularnym udom, które przez wieki były przysmakiem mieszkańców Karaibów. Smakują ponoć jak drób. Jednak to nie tylko polowania doprowadziły do niemal całkowitego wyginięcia tego płaza, który osiąga nawet 1 kilogram wagi – wielokrotnie więcej niż nasze największe ropuchy. Świstki olbrzymie padły także ofiarą sprowadzonych na wyspy drapieżników, takich jak koty, oraz śmiercionośnych chorób powodowanych przez grzyby, które zdziesiątkowały ich populację.

Nowe życie w Gdańsku

Do gdańskiego zoo przybyły trzy „kurczaki górskie”, co jest wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ rzadko zdarza się, by polskie ogrody zoologiczne pozyskiwały tak rzadkie gatunki. Żaby zamieszkały w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach zaplecza pawilonu gadów i ptaków, gdzie stworzono warunki do hodowli zachowawczej. Dla odwiedzających przygotowano modele żab i tablice edukacyjne, zamiast eksponowania żywych zwierząt.

Dlaczego nie można ich zobaczyć? W tym przypadku nadrzędnym celem jest ratowanie gatunku, który niegdyś występował na karaibskich wyspach Dominika i Montserrat. Obecnie sytuacja jest dramatyczna – zaledwie 21 osobników odnaleziono podczas ostatnich poszukiwań w 2023 roku. W przeszłości świstki były masowo odławiane, a ich brak mechanizmów obronnych oraz głośne odgłosy ułatwiały zadanie polującym na te płazy. Dziś ochrona gatunku na Dominice i w ogrodach zoologicznych pozostaje ich ostatnią nadzieją na przetrwanie.

Fascynujące, lecz bezbronne

Świstki olbrzymie, wyjątkowe w świecie płazów, dorastają do imponujących rozmiarów i są drapieżnikami zdolnymi zjadać duże owady, małe kręgowce, a nawet ptaszniki i skolopendry. Ich sposób rozmnażania jest równie nietypowy – samce tworzą specjalne nory, w których składają skrzek, zapewniając kijankom wilgotne środowisko za pomocą piany.

Pomimo tych niezwykłych cech, powolne tempo rozmnażania i liczne zagrożenia środowiskowe sprawiają, że świstki są jednym z najrzadszych kręgowców na świecie.

