Przełomowe badanie w kwestii wody na Marsie. Jezioro głębokie na dwa metry

Wedle niedawno opublikowanych badań na Marsie widoczne są „zmarszczki” w skałach, które ukształtowane zostały przez wodę i wiatry miliardy lat temu – donosi portal Earth.com powołując się na artykuł z czasopisma naukowego Science Advances.

Przełomowe odkrycie wskazuje na czas, kiedy klimat na Marsie był wystarczająco ciepły, aby występować mogła tam woda w postaci ciekłej, a nie jedynie jako zamarznięte pola lodowe.

Naukowcy datują istnienie zbiornika wodnego w tamtym miejscu na okres około 3,7 miliarda lat temu. – Kształt zmarszczek mógł powstać jedynie pod wodą, która była otwarta na atmosferę i poddawana działaniu wiatru – zauważyła Claire Mondro, badaczka podoktorska z California Institute of Technology i główna autorka badania.

Stworzono model jeziora na Marsie

Zgodnie z komputerowymi modelami stworzonymi na podstawie zmarszczek przez Michaela Lamba, profesora geologii z tego samego instytutu, oszacowane zostały nawet parametry zbiornika wodnego. Najpewniej miał on nie więcej niż 2 metry głębokości.

– Wydłużenie okresu, w którym obecna była ciekła woda, zwiększa możliwości habitacji mikrobiologicznej w późniejszych okresach historii Marsa – stwierdziła Claire Mondro.

Zmarszczki te zostały zarejestrowane przez łazika Curiosity w 2022 roku podczas ekspedycji w regionie Krateru. – Odkrycie zmarszczek falowych jest istotnym postępem w nauce o paleoklimacie Marsa – zauważył John Grotzinger, profesor geologii w instytucie.

– Łazik Curiosity odkrył dowody na długotrwałe starożytne jeziora w 2014 roku, a teraz, 10 lat później, Curiosity znalazł starożytne jeziora wolne od lodu, dostarczając ważnego wglądu w wczesny klimat planety – dodał.

Przełomowe badanie dla wiedzy o Marsie

Opisane przez naukowców odkrycie może zmienić rozumienie Marsa i tego, że poza Ziemią może istnieć życie. Woda wszak jest podstawowym składnikiem życia, jakie znamy. Może to więc oznaczać, że czerwona planeta była niegdyś w stanie mikrobiologiczne formy życia.

Co więcej, prowokuje to także kolejne pytania o potencjalne osadnictwo poza Ziemią. Woda jest niezbędna nie tylko do picia, ale i do produkcji tlenu czy paliwa rakietowego. Potencjalne pokłady wody na Marsie mogłyby pomóc w długoterminowym zaludnieniu planety.

