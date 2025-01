Krew neandertalczyków może odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Jak wyginęli?

Ludzkie grupy krwi charakteryzowane są przez cukry, polisacharydy, które odpowiadają za część „A, „B”, AB” i „0”, oraz przez białka, które odpowiadają za „Rh+” i „Rh-”. Oba te czynniki to antygeny,

Obecnie wyróżniane jest osiem głównych grup krwi. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje dogłębniejszy podział. Owszem, istnieje, a odpowiadają za niego setki innych, mniej znanych antygenów. Są to chociażby sjaloglikoproteiny, glikoproteiny czy glikoproteiny.

Ze względu na to, że wariacje w grupach krwi dziedziczone są z pokolenia na pokolenie, zespół badaczy z Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji postanowił przeanalizować starożytne genomy neandertalczyków, denisowian i Homo sapiens, aby lepiej zrozumieć historię ewolucji. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Scientific Reports”.

Krew odpowiada za wyginięcie neandertalczyków?

Przeprowadzone zostało sekwencjonowanie genomów dziesiątek osób żyjących między 120 tys. a 20 tys. lat temu. – Neandertalczycy mieli grupę krwi Rh, która jest bardzo rzadka u współczesnych ludzi – przekazał Stéphane Mazières, główny autor badania i genetyk populacyjny z Uniwersytetu Aix-Marseille w rozmowie z portalem Live Science.

Wspominany przez badaczkę wariant Rh to „RhD”, który nie jest kompatybilny ani z wariantami odkrytymi u denisowian, ani u wczesnych Homo sapiens.

– W przypadku jakiegokolwiek krzyżowania się samicy neandertalczyka z samcem Homo sapiens lub denisowianina istniało wysokie ryzyko choroby hemolitycznej noworodka – wytłumaczył Stéphane Mazières.

Taki stan rzeczy mógł prowadzić do żółtaczki, ciężkiej anemii, uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci. – To mogło przyczynić się do wyginięcia populacji neandertalczyków – dodał badacz.

Aktualnie przypadki niezgodności Rh można leczyć poprzez prenatalne podanie immunoglobuliny. 100 tys. lat temu nie było to możliwe.

Jak szybko ewoluowała krew wczesnych ludzi?

Badacze odkryli także, że występujące dziś u ludzi wariantu genu Rh pochodzą od wczesnych przodków Homo sapiens i najpewniej wyewoluowały krótko po opuszczeniu Afryki. Z drugiej stronu neandertalczycy mieli warianty Rh kompatybilne ze sobą i w większości niezmienione przez poprzednie 80 tys. lat.

Nadal jednak brak jest odpowiedzi na to, dlaczego tak szybko doszło do ewolucji czerwonych krwinek u wczesnych ludzi. Najpewniej powodu szukać należy w ekspansji geograficznej.

