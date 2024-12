Naukowcy już wiedzą, skąd biorą się rudy złota. To badanie może wszystko zmienić

Choć z jednej strony złoto zdaje się być dość niedostępnym materiałem, z drugiej na tle innych metali, takich jak ołów, wypada powszechnie. Nie zmienia to jednak faktu, że większość złóż tego drogocennego kruszcu ukryta jest głęboko pod powierzchnią Ziemi, a do dziś nie wiadomo było, w jaki sposób przedostaje się on bliżej jej górnej powłoki, gdzie skoncentrowane jest w skałach wulkanicznych lub magmowych. Teraz, za sprawą modelowania numerycznego, wszystko może stać się jasne.

Naukowcy ustalili, jak złoto przemieszcza się pod powierzchnię

Za przenoszenie złota z płaszcza Ziemi do magm, a dalej pod samą jej powierzchnię, odpowiedzialny jest specyficzny rodzaj siarki występujący tylko przy konkretnym ciśnieniu i temperaturze oraz na konkretnej głębokości. I mimo że już wcześniej było wiadomo, że złoto przemieszcza się właśnie tworząc wiązania dwoma do trzech atomów siarki, teraz stworzony został konkretny model termodynamiczny zjawiska.

Za przełomowe badanie odpowiedzialni są naukowcy z Chin, Szwajcarii, Australii i Francji. Opracowany przez nich model termodynamiczny oparty jest na eksperymentach laboratoryjnych, podczas których byli oni w stanie wytworzyć sztuczną magmę kontrolując ciśnienie i temperaturę.

Dokładnie taki sam model termodynamiczny można zastosować w naturze. Kluczowe przy tym mogą być strefy subdukcji, w których jedna płyta tektoniczna wsuwa się pod drugą płytę tektoniczną, która zapadając się dostarcza bogatych w siarkę płynów potrzebnych do utworzenia magm zawierających złoto.

Przełomowe badanie może pomóc w przyszłości

Jak wyjaśnia Adam Simon, współautor badania oraz profesor nauk o Ziemi i środowisku na University of Michigan, na wszystkich kontynentach wokół Oceanu Spokojnego, od Nowej Zelandii po Indonezję, Filipiny, Japonię, Rosję, Alaskę, zachodnie Stany Zjednoczone i Kanadę, aż po Chile, mamy wiele aktywnych wulkanów, które powstają w strefie subdukcji. – Te same rodzaje procesów, które skutkują erupcjami wulkanów, to procesy, które tworzą złoża złota – tłumaczy uczony.

– Te wyniki dostarczają naprawdę solidnego zrozumienia, co powoduje, że pewne strefy subdukcji produkują bardzo bogate w złoto złoża rud. Połączenie wyników tego badania z istniejącymi badaniami ostatecznie poprawia nasze zrozumienie, w jaki sposób powstają złoża złota i może mieć pozytywny wpływ na eksplorację – dodaje profesor.

