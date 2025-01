Żyje w ciemnych rzekach i ma pewien obrzydliwy zwyczaj. Naukowcy w szoku

W świecie zwierząt wydalanie moczu często pełni funkcję sygnałową. Najbardziej znanym przykładem są psy, które „znaczą” teren, przekazując innym czworonogom informacje o swojej obecności.

Rodzaj danych zawartych w moczu zależy od gatunku, ale może obejmować informacje o stanie zdrowia, pozycji społecznej czy gotowości do rozrodu. Chociaż u ssaków lądowych ten mechanizm jest dobrze poznany, do tej pory nie było pewności, czy działa on w podobny sposób u ssaków wodnych. Jednak najnowsze badania nad delfinami amazońskimi sugerują, że mocz może odgrywać kluczową rolę w ich systemie komunikacji.

Niezwykła obserwacja. „Powietrzne oddawanie moczu”

Aby lepiej zrozumieć zachowanie botos – czyli wspomnianych delfinów, naukowcy rozpoczęli obserwacje dzikich osobników w rzece Tocantins w Brazylii.

W trakcie badań dostrzegli nietypowe zachowanie samców: przewracając się na grzbiet, wypuszczały strumień moczu w powietrze, który następnie opadał do wody w pobliżu ich głowy. Co ciekawe, inne samce podpływały do unoszącego się moczu i wkładały w niego pysk, czasem nawet wydawały się gonić strumień.

Badacze wielokrotnie dokumentowali to zachowanie, zauważając, że zarówno osobnik oddający mocz, jak i odbiorca, zawsze byli płci męskiej. To skłoniło ich do wniosku, że może ono pełnić funkcję społeczną.

Co oznacza to zachowanie?

Według doktor Claryany Araújo-Wang, głównej autorki badania, konieczne są dalsze analizy, jednak wstępne wnioski sugerują, że „powietrzne oddawanie moczu” może być sposobem na sygnalizowanie pozycji społecznej lub kondycji fizycznej samców.

Delfiny amazońskie mają na pysku włoski, które pomagają im odbierać bodźce z otoczenia. Naukowcy podejrzewają, że struktury te mogą odgrywać rolę w „odszyfrowywaniu” informacji zawartych w moczu innych osobników.

Choć mechanizm ten nie jest jeszcze w pełni poznany, badacze sugerują, że może on być przekazywany w drodze obserwacji, ponieważ do tej pory był zauważany wyłącznie u samców. Zespół naukowców planuje dalsze badania, aby określić, jakie dokładnie informacje są przekazywane przez delfiny amazońskie podczas tych nietypowych interakcji.

Czytaj też:

Orki i delfiny nie będą już bawić turystów we Francji. Na horyzoncie problemyCzytaj też:

Przebadali ciało najrzadszego wieloryba na świecie. Oto, co znaleźli