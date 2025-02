Tak samice muszek owocówek manipulują samcami. Naukowcy pod wrażeniem

Aby zwiększyć swoje szanse na przekazanie genów, samce wybierają do rozrodu samice, które wydają się najbardziej płodne i posiadają najwięcej jaj. Jednak samice wykorzystują ten mechanizm na swoją korzyść, modyfikując swój wygląd tak, by sprawiać wrażenie bardziej rozrodczych, niż są w rzeczywistości. W ten sposób zdobywają od samców pożywienie niezbędne do produkcji jaj.

– Zaobserwowaliśmy, że samice stosują różnorodne sztuczki, by wyglądać na bardziej płodne – wyjaśnił Axel Wiberg, badacz ze Uniwersytetu Sztokholmskiego. – Pochłaniają powietrze, które powiększa ich odwłok, a gdy tworzą roje, wyglądają na większe dzięki włoskom na nogach i ciemniejszym skrzydłom – dodał Wiberg.

Samce przynoszą dary przed kopulacją

W poszukiwaniu partnerki samce muszek owocówek przynoszą samicom pożywienie – najczęściej martwego owada. Bez takiego prezentu samiec zazwyczaj nie uzyskuje zgody na kopulację. Dla samicy taki dar jest kluczowy, ponieważ sama rzadko poluje i polega na dostarczanym przez samce białku do produkcji jaj.

Badania wykazały, że samce niektórych gatunków mają większe fasetki oczne w górnej części oczu niż w dolnej. Naukowcy odkryli to, analizując strukturę ich oczu.

Samce sprytniejsze od samic?

Podczas zalotów samiec podchodzi do samicy od dołu. Eksperci w rozmowie z Newsweekiem sugerują, że ewolucja dostosowała jego wzrok tak, by mógł rozróżnić, czy samica rzeczywiście jest płodna, czy tylko udaje, by zdobyć pożywienie. – Z pokolenia na pokolenie preferowane były samce z większą powierzchnią ciała, które odnosiły sukcesy rozrodcze i przekazywały swoje geny dalej – tłumaczy Luc Bussière, biolog ewolucyjny z Uniwersytetu w Göteborgu.

– To przykład ewolucyjnego systemu, w którym cechy samców i samic zmieniają się naprzemiennie w ciągłym wyścigu przystosowawczym – dodaje Bussière.

Eksperci przewidują, że w dalszej ewolucji samice będą rozwijać nowe cechy, które pozwolą im skuteczniej maskować swoje oszustwo przed coraz bystrzejszym wzrokiem samców. – Możliwe, że samice wykształcą nowe mechanizmy, które utrudnią samcom ocenę ich rzeczywistego rozmiaru – zauważa Wiberg.

– Zauważyliśmy, że w gatunku o największych fasetkach ocznych u samców, również samice mają powiększone fasetki – ale na spodzie oka. Nie wiemy jeszcze, jakie to ma znaczenie, ale być może pozwala im szybciej dostrzec nadchodzącego samca i znaleźć odpowiednią pozycję w roju – podsumowuje badacz.

