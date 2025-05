Grób przyjaciela Aleksandra Wielkiego skrywa nietypową tajemnicę. Chodzi o pogodę

Grobowiec Kasta został zbudowany około 2300 lat temu. Jego komora grobowa do dziś skrywa trudną do wytłumaczenia tajemnicę. Okazuje się bowiem, że była zaprojektowana w taki sposób, aby wpadało do niej światło słoneczne podczas przesilenia zimowego.

Niektóre badania naukowe sugerują jednak, że data wspomnianego przesilenia ulegała zmianie z roku na rok ze względu na fakt, że starożytni Macedończycy używali kalendarza lunisolarnego, będącego kombinacją kalendarzy słonecznego i księżycowego.

Niezależny badacz Demetrius Savvides postanowił rozwiązać spór między specjalistami. Wykorzystując trójwymiarowy model grobowca i specjalistyczny program astronomiczny śledzący położenie gwiazd, odtworzył wygląd nieba wokół grobowca z 300 r. p.n.e. Zauważył, że istotnie w dniu przesilenia zimowego jego wnętrze było oświetlone od godziny do 16, dostarczając do środka promieni słonecznych przez całą jesień i zimę.

Grobowiec Kasta miejscem kultu?

Jest wysoce prawdopodobne, że rytuały odbywały się w obrębie lub w pobliżu Pomnika Kasta, szczególnie w okresie przesilenia zimowego – powiedział Savvides w rozmowie z serwisem Live Science.

Hipoteza badacza zgadza się z doniesieniami na temat dekoracji grobowca, które przedstawiają między innymi postać Persefony (bogini roślinności i królowej podziemi) oraz Kybele (bogini płodności i narodzin). Badacz zakłada, że tego samego typu rozwiązania mogły zostać zastosowane w grobowcu Aleksandra Wielkiego, który do dziś nie został odnaleziony.

Wykorzystanie oświetlenia słonecznego i spójnego geometrycznego projektu jest zgodne z tradycjami hellenistycznymi, w których władcy, tacy jak Aleksander Wielki, używali symboliki słonecznej, aby wzmocnić swoją władzę – powiedział.

