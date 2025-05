Droga Mleczna domem dla czarnych dziur? Naukowcy mają twarde dowody

Droga Mleczna wciąż pozostaje dla naukowców przestrzenią pełną tajemniczych, niezbadanych dotąd zjawisk. Jedną z największych tajemnic Drogi Mlecznej niewątpliwie są czarne dziury. Do niedawna sądzono, że w naszej galaktyce znajduje się miliony małych czarnych dziur oraz jedna supermasywna w samym centrum. Naukowcy dowiedli jednak, że nasza galaktyka może być bardziej „podziurawiona”, niż sądzono do tej pory.

Tajemnica Drogi Mlecznej rozwiązana?

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii w opublikowanym na łamach czasopisma Monthly Notices of the Royal Astronomical Society badaniu przedstawia twarde dowody, że Droga Mleczna może być domem nawet dla 18 wędrujących czarnych dziur o średniej masie (tzw. IMBH) wynoszącej od 10 tys. do 100 tys. mas Słońca.

W tym celu wykorzystano symulację ewolucji galaktyki zbliżonej do Drogi Mlecznej. Na modelu zauważono od 5 do 18 „wędrujących” IMBH, które nie znajdują się w pobliżu centralnego jądra, a „wędrują” po galaktyce.

Galaktyki rozwijają się przez kanibalizm?

„Wędrujące” IMBH to niejedyne fascynujące doniesienia naukowców, o których wspomniano w artykule. Naukowcy sugerują, że galaktyki najprawdopodobniej rozwijają się przez kanibalizację swoich sąsiadów, „włączając” gwiazdy i czarne dziury do swoich objętości.

Astronomowie szacują, że Droga Mleczna do tej pory mogła pochłonąć ponad tuzin galaktyk karłowatych. Nie jest wykluczone, że znaczna ilość czarnych dziur w naszej galaktyce jest pokłosiem kanibalistycznego modelu ewolucji Drogi Mlecznej.

Mimo spektakularnych osiągnięć badaczy naukowcy wciąż mają świadomość, jak wiele pozostaje przed nimi do okrycia. Droga Mleczna dalej pozostaje dla nich kopalnią zagadek, które niejednokrotnie przekraczają wiedzę najtęższych głów tego świata.

