Grupa krwi a choroby. Naukowcy to zbadali

Grupy krwi reprezentują różne formy genu ABO. Osoby z grupą krwi AB są zaprogramowane do produkcji antygenów A i B na czerwonych krwinkach. Osoba z krwią typu 0 nie wytwarza żadnych antygenów.

Na stronie cnet.com swoją hipotezę na temat powstania grup krwi przedstawił doktor Douglas Guggenheim, hematolog z Penn Medicine. W jego opinii do powstania grup krwi mogły przyczynić się infekcje naszych przodków, które pobudziły mutacje ochronne we krwi. Naukowcy nie mają jednak stuprocentowej pewności odnośnie pochodzenia grup krwi.

– Krótko mówiąc, to prawie tak, jakby organizm ewoluował wokół swojego środowiska, aby chronić go najlepiej, jak to możliwe – powiedział Guggenheim. Z tego też powodu osoby z różnymi grupami krwi mogą być obecnie bardziej narażone na różne choroby i infekcje.

Grupa krwi a choroby serca. Amerykańskie statystyki

American Heart Association (amerykańska organizacja zajmująca się m.in. edukacją oraz rozwojem kardiologii) przedstawiła statystyki wiążące grupę krwi z ryzykiem chorób serca. Według danych osoby z krwią typu A, B lub AB są bardziej narażone na zawał serca lub niewydolność serca niż osoby z grupą 0. Osoby z grupą A lub B miały łącznie o 8 proc. wyższe ryzyko zawału serca i o 10 proc. zwiększone ryzyko niewydolności mięśnia sercowego.

Grupa krwi ma też wpływ na krzepliwość. Osoby z krwią typu A i B były o 51 proc. bardziej narażone na rozwój zakrzepicy żył głębokich i o 47 proc. bardziej narażone na rozwój zatorowości płucnej. Schorzenia te są ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi i mogą również zwiększać ryzyko niewydolności serca. Zdaniem doktora Guggenheima powodem jest stan zapalny występujący u osób z grupą krwi A, B oraz AB. Białka obecne w krwi tych osób mogą powodować blokady i zgrubienia w żyłach i tętnicach. Osoby z krwią typu 0 mogą być bardziej podatne na krwotok lub zaburzenia krwawienia. Jedno z badań wykazało większą utratę krwi po porodzie wśród kobiet z krwią typu 0.

Dieta, ćwiczenia jako główne czynniki ryzyka

Naukowcy analizowali również korelację grupy krwi pacjenta i występowanie zaburzeń poznawczych. Osoby z krwią typu AB mogą być narażone na zwiększone ryzyko tych schorzeń w porównaniu z osobami z typem O. Może to być np. upośledzenie zapamiętywania, skupiania się lub podejmowania decyzji.

Głównymi czynnikami ryzyka w przypadku chorób serca są dieta, ćwiczenia oraz zanieczyszczenia.

– Dobrze zrównoważona, zdrowa dieta będzie tym, co każdy lekarz zaleci – powiedział doktor Guggenheim.

