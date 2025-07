Nowe alarmujące badania. 96 proc. oceanów doświadczyło ekstremalnych upałów w 2023 roku

Naukowcy są już pewni, że w 2023 roku globalne upały morskie osiągnęły najwyższe wartości w historii pomiarów. Badacze łączą ten fakt ze zmianami klimatu i ostrzegają, że może to oznaczać punkt kulminacyjny.

Globalne upały morskie niepokoją ekspertów

Jak podkreślono, upały oceaniczne były nie tylko rekordowo intensywne, ale też miały największy zasięg geograficzny (dotyczyły 96 proc. powierzchni światowych oceanów) i czas trwania (niektóre trwały długo ponad rok). Oczywiście taka sytuacja nie może pozostać bez konsekwencji dla całej planety.

Badacze klimatu nie mają wątpliwości, że morskie fale upałów są częstsze i silniejsze ze względu na globalne ocieplenie. Już wcześniejsze badania dowodziły też, że rozpoczęty w 2023 El Nino doprowadził do tego, że do oceanu przedostała się większa niż zwykle ilość ciepła. Nie tłumaczy to jednak całkowicie skoku, który miał miejsce w badanym okresie.

Naukowcy doszli do wniosku, że wpływ na rekordowe pomiary miało zmniejszone zachmurzenie, które pozwoliło promieniom słonecznym bardziej niż zwykle docierać do tafli wody. Był to kluczowy czynnik, ponieważ słabe wiatry i zmieniające się prądy oceaniczne miały mniejsze znaczenie.

Przegrzane oceany i liczne konsekwencje

Wśród wniosków podkreślano jeszcze konieczność prowadzenia większej liczby badań nad sytuacją w światowych oceanach. Lepsze poznanie mechanik ocieplania ich wody może pomóc w zrozumieniu sytuacji i znalezieniu przyczyny fundamentalnej zmiany, polegającej na tym, iż cieplejszy stan oceanów to „nowa norma”.

Przypomniano również, że oceany odgrywają bardzo ważną rolę w regulowaniu globalnych temperatur. To one magazynują i uwalniają duże ilości ciepła. Dokonuje się to w większych przedziałach czasowych. Ich ocieplenie może prowadzić do utrudnień w przewidywaniu krótkoterminowych zjawisk pogodowych, takich jak huragany. Nie pomaga też w szacowaniu długoterminowych zmian klimatycznych.

Kolejnym ważnym punktem jest masowe wymieranie lub migrowanie gatunków morskich. Wielokrotnie wspominano też, że cieplejsze wody mogą doprowadzić do zamierania raf koralowych, co znów prowadzić może do dalszego i zwiększonego nagrzewania się oceanów.

