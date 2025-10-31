6 nowych gatunków nietoperzy. Jednego nazwano na cześć tragicznie zmarłego biologa

Budzące strach nietoperze mocno kojarzą się z obchodzonym niemal na całym świecie świętem Halloween. Jak się okazuje, na Filipinach odkryto właśnie 6 kolejnych gatunków, które dołączą do wcześniej 79 potwierdzonych wcześniej w tym kraju.

Filipiny. Odkryto 6 nowych gatunków nietoperzy

Szóstka nowych gatunków to Murina alvarezi, Murina baletei, Murina hilonghilong, Murina luzonensis, Murina mindorensis i Murina philippinensis. Wszystkie ważą od 4 do 14 g i zaliczają się do owadożernych rurkonosych, które łatwo rozpoznać po skórnych rurkach na nozdrzach.

Murina alvarezi nazwany został ku pamięci Jamesa Alvareza. To zajmujący się nietoperzami młody biolog z Uniwersytetu Filipin w Los Banos, który zmarł nagle w trakcie badań terenowych w 2018 roku. Z kolei Murina baletei swoją nazwę zaczerpnął od nieżyjącego Danilo „Danny'ego„ Balete. To ceniony filipiński naukowiec, zajmujący się bioróżnorodnością.

Niełatwe badanie skrytych nietoperzy

Emerytowany kustosz ds. ssaków w Field Museum dr Lawrence Heaney podkreślał, że proces odkrywania nowych gatunków był długi i powolny. Okazy do badań gromadzono już od 1988 roku, po czym analizowano ich uzębienie, kształt czaszki, ubarwienie sierści i inne cechy. Przeprowadzono także analizy genetyczne.

Współautorka sukcesu dr Jodi Sedlock zwracała uwagę na trudność w badaniu rurkonosych, które prowadzą skryty tryb życia i nie jest łatwo je odszukać i złapać.

Za badania odpowiedzialni byli naukowcy z USA i Kanady, pracujący w Field Museum w Chicago, Lawrence University w Wisconsin i Royal Ontario Museum. O swoim odkryciu poinformowali w czasopiśmie naukowym „Zootaxa”.

