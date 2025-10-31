Świętowanie Halloween to grzech? Mamy komunikat KEP

Halloween budzi mieszane uczucia. Dla części jest jedynie śmieszną zabawą, w czasie której dzieci przebierają się za różne postaci i chodzą od domu do domu, powtarzając frazę: „Cukierek albo psikus”. Z kolei inni w tym kontekście mówią o zagrożeniach, m.in. gloryfikowaniu śmierci i zła czy wywoływaniu zainteresowania magią i okultyzmem.

Halloween budzi kontrowersje. Tak odpowiada KEP

Zapytaliśmy Konferencję Episkopatu Polski, jakie jest jej stanowisko w sprawie tzw. zabaw halloweenowych, które są organizowane 31 października i czy udział w tego typu zabawach jest traktowany w kategorii grzechu. Zapytaliśmy także o tzw. Bale Wszystkich Świętych, które są określane jako alternatywa dla Halloween. Podczas tego typu wydarzeń ich uczestnicy przebierają się nie np. za duchy, wampiry i czarownice, tylko anioły, świętych i błogosławionych.

„Konferencja Episkopatu Polski nie podejmowała w czasie swoich obrad wspomnianego tematu, nie zajęła zatem w tej kwestii żadnego oficjalnego stanowiska” – czytamy w komunikacie Biura Prasowego KEP, które zostało wysłane do redakcji „Wprost”.

„W Kościele katolickim uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) mają przede wszystkim charakter religijny i duchowy. Stąd też zachęta, by 1 listopada przeżywać w duchu uroczystości religijnej poświęconej osobom świętym, czyli kanonizowanym i beatyfikowanym. Mogą w tym pomóc na przykład Bale Wszystkich Świętych, które są inicjatywami promującymi i ukazującymi chrześcijańskie wzory świętości. Są one także dobrą okazją do pozytywnego i wartościowego świętowania tej uroczystości w duchu wiary” – podkreśla Biuro Prasowe KEP.

„Z kolei Dzień Zaduszny i cała Oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych jest w Kościele katolickim czasem poświęconym zadumie i modlitwie za osoby, które już odeszły z tego świata. Kościół zachęca zatem przede wszystkim, by w tych dniach otoczyć zmarłych modlitwą, nawiedzać cmentarze i tam modlić się za ich dusze, uczestniczyć w Eucharystii, a także korzystać z możliwości uzyskania za osoby zmarłe odpustów” – podsumowano.

Czytaj też:

Kiedy trzeba iść na mszę? Kościół wyjaśnia zasady dot. 1 i 2 listopadaCzytaj też:

Papież o władzy i pokorze. „Kościół ma służyć, nie panować”