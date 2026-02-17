5 ciekawostek na Dzień Kota. Wiedzieliście, że posiadają dodatkowy zmysł?

Właściciele kotów dobrze wiedzą, że poszczególne osobniki bardzo różnią się między sobą charakterem i osobowością. Znajdziemy jednak u tych zwierząt pewne cechy wspólne, które warto znać.

5 ciekawostek o kotach

Zacznijmy od kocich wąsów, czyli wibrysów. To bardzo wrażliwe miejsce na ciele kota, wspomagające jego zmysł dotyku i pozwalające mu lepiej poruszać się po otoczeniu. Umożliwiają nie tylko orientację w przestrzeni, ale i ocenę odległości. Wspomagają też działania w sytuacji ograniczonej widoczności. To doskonałe uzupełnienie informacji, zbieranych przy pomocy innych zmysłów.

Wszyscy wiedzą, że koty doskonale sprawdzają się na polowaniu. Są ciche, niesamowicie zwinne, szybkie i zabójcze dla swoich celów. Niewiele osób wie, że swoje umiejętności doskonalą często poprzez niewinną zabawę. Nawet domowe koty, kierowane instynktem, ćwiczą refleks i precyzję ruchów podczas gonienia za zabawkami.

– Odpowiedzialna opieka nad kotem obejmuje nie tylko właściwą dietę, ale także wspieranie jego naturalnych zachowań, co przyczynia się do dobrego samopoczucia i równowagi emocjonalnej naszego pupila. Koty są zwierzętami z bardzo silnym instynktem łowieckim, dlatego ważne jest, żeby zabawa z opiekunem wpisywała się w łańcuch łowiecki: polowanie – jedzenie – spanie – tłumaczyła Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska. Po złapaniu zabawki, kot powinien otrzymać posiłek, po którym może spokojnie udać się na drzemkę.

Koty bardzo dobrze widzą w ciemności, co również nie jest dla nikogo zaskoczeniem. „W tym czasie ich źrenice znacznie się rozszerzają, wpuszczając dużo światła, co ułatwia dostrzeganie najmniejszych ruchów wokół nich. Z tyłu oczu kotów znajduje się specjalna warstwa komórek, zwana błoną odblaskową, która odbija światło i odpowiada za charakterystyczny, lśniący blask kociego spojrzenia w nocy” – wyjaśnia fundacja Mars.

Dodatkowy koci zmysł

Nie wszyscy wiedzą, że koty mają też świetny słuch. Są w stanie odbierać dźwięki nawet o blisko dwie oktawy wyższe niż te, które może zarejestrować ludzkie ucho. Pomaga to wychwytywać piski małych gryzoni. Na precyzję ich słuchu wpływa budowa uszu. Znajdują się w nich aż 32 mięśnie, które umożliwiają zwierzakowi poruszanie każdym uchem niezależnie. Pomaga to dokładnie lokalizować źródło dźwięku, pozostając jednocześnie niemal nieruchomym i niezauważonym przez potencjalną zdobycz.

Jakby tego było mało, koty posiadają jeszcze jeden, dodatkowy zmysł. Tzw. organ Jacobsona stanowi połączenie węchu i smaku, a pozwala na odbieranie feromonów, zawierających konkretne informacje o otoczeniu oraz innych zwierzętach. Kiedy kot korzysta z tego narzędzia, unosi górną wargę i marszczy nos.

