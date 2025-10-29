Kościół proponuje alternatywę dla Halloween. Te bale są coraz popularniejsze

Swego czasu egzorcysta – ksiądz Eugeniusz Derdziuk – w rozmowie z serwisem ewtn.pl oceniał, że Halloween to coś więcej – to „religia”. – Nie jest to zabawa. Jestem przekonany, że za tym świętem kryje się głębsza myśl: oswajanie ludzi ze złem, z diabłem, ze śmiercią – stwierdził duchowny. Zdaniem popularnego Księdza z Osiedla – który powoływał się na zapiski biblii szatana, Halloween „należy do diabła” – przestrzegał ks. Rafał Główczyński, cytowany przez redakcję o2.pl.

I choć duchowni straszą, to jest to zwyczaj, który od lat obchodzony jest 31 października przez dzieci i młodzież (a coraz częściej także i dorosłych) – masowo w Stanach Zjednoczonych, ale również w Kanadzie, Irlandii, Australii czy Wielkiej Brytanii, a coraz częściej też w Polsce. Liczne odniesienia do Halloween znajdziemy w kulturze popularnej – to wydrążone dynie, a także innego rodzaju motywy: duchy, demony, wampiry, czarownice itd., które przewijają się w filmach, czy muzycznych teledyskach.

Księżą ostrzegają przed braniem udziału w Halloween. Zamiast tego proponują Bale Wszystkich Świętych

Duchowni przestrzegają przed braniem udziału w halloweenowych zabawach, które najczęściej polegają na przebieraniu się w straszne kostiumy. Zamiast tego w szkołach i parafiach organizują konkursy na najlepszy strój świętego. Zachęcają uczniów też do brania udziału w koncertach, na których wyśpiewywane są utwory na cześć Stwórcy.

„Z roku na rok rośnie liczba parafii, które decydują się na organizację alternatywy dla Halloween” – podaje redakcja stacji Polsat News. Coraz częściej ogłoszenia z ofertą Balów Wszystkich Świętych spotkać można w dużych miastach – takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań.

Wierzący coraz częściej unikają Halloween. Chcą stawać „po stronie dobra”

Inicjatywy cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko młodych, ale całych rodzin, które w nich uczestniczą. Decydują się oni na nie, bo – jak wskazują – chcą w ten sposób pokazać, że „stoją po stronie dobra, a nie zła” – jak stwierdziła jedna z internautek na Facebooku.

