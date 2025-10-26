Papież o władzy i pokorze. „Kościół ma służyć, nie panować”

Podczas niedzielnej mszy w Bazylice św. Piotra papież Leon XIV wezwał wiernych do odrzucenia logiki władzy na rzecz logiki miłości. W homilii kończącej Jubileusz zespołów synodalnych podkreślił, że Kościół nie jest instytucją hierarchicznej dominacji, lecz wspólnotą służby i dialogu.

– Najwyższą zasadą w Kościele jest miłość: nikt nie jest powołany do rozkazywania, wszyscy są powołani do służenia – mówił papież, apelując o postawę pokory i otwartości. Nawiązał do przypowieści o faryzeuszu i celniku, wskazując, że pycha i poczucie wyższości prowadzą do podziałów.

Faryzeusz, który modli się, by potwierdzić własną wartość, staje się obrazem wspólnoty skupionej na sobie, niezdolnej do braterstwa. – Dzieje się tak, gdy »ja« przeważa nad »my«, rodząc osobowości, które uniemożliwiają autentyczne i braterskie relacje, gdy roszczenie bycia lepszym od innych stwarza podziały i zamienia wspólnotę w miejsce osądzające i wykluczające, gdy wykorzystuje się swoją rolę, aby sprawować władzę i zajmować miejsca – mówił Ojciec Święty.

Papiez Leon XIV mówił o Kościele synodalnym. „To uznanie, że prawdy się nie posiada”

Leon XIV ostrzegł przed ideologicznymi polaryzacjami, które mogą osłabiać więzi w Kościele. Przypomniał, że Duch Święty jednoczy wspólnotę i inspiruje do dialogu, który nie eliminuje różnic, lecz przemienia je w harmonię.

Papież zachęcił, by „marzyć i budować Kościół pokorny, który pochyla się, by umywać stopy ludzkości”. Wskazał, że zadaniem wspólnot synodalnych jest poszerzanie przestrzeni Kościoła, aby stawał się kolegialny i gościnny. – Bycie Kościołem synodalnym oznacza uznanie, że prawdy się nie posiada, ale szuka się jej wspólnie, pozwalając się prowadzić sercu niespokojnemu i zakochanemu w miłości – dodał.

Zaznaczył, że przyszłość Kościoła zależy od gotowości do wzajemnego słuchania i wspólnego podążania drogą wiary. Wspólnota ma stawać się znakiem między Bogiem a ludźmi, „ludem umiłowanych dzieci”, a nie strukturą rywalizacji.

