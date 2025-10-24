Dojdzie do beatyfikacji polskich męczenników? Papież podjął decyzję

Leon XIV zatwierdził zatwierdził dekret o męczeństwie księdza Jana Świerca, a także 8 innych polskich salezjanów. Wszyscy zostali zamordowani w Auschwitz i Dachau w latach 1941-1942. Tym samym Ojciec Święty mocno przybliżył Polaków do beatyfikacji.

Proces beatyfikacyjny obejmuje księdza Świerca oraz ośmiu innych kapłanów, wychowawców Zakładu ks. Bosko w Oświęcimiu. To Włodzimierz Szembek, Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Franciszek Harazim, Franciszek Miśka, Ludwik Mroczek, Kazimierz Wojciechowski i Karol Golda.

Razem z Polakami, papież Leon XIV zatwierdził też dekret o męczeństwie księży z byłej Czechosłowacji: Jana Buly i Vaclava Drboli. Zostali oni zamordowani przez reżim komunistyczny w latach 1951-1952.

Kim był ksiądz Jan Świerc?

Ksiądz Jan Świerc urodził się w 1877 roku w Królewskiej Hucie, czyli w obecnym Chorzowie. Ukończył gimnazjum we Włoszech, w Turynie i wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego w tym samym kraju, w mieście Ivrea.

Już po powrocie do Polski, Świerc został dyrektorem Zakładu Salezjańskiego im. Księdza Bosko w Oświęcimiu. W 1938 roku został proboszczem krakowskiej parafii św. Stanisława Kostki i dyrektorem tamtejszej wspólnoty.

Podczas wojny, został aresztowany w Krakowie przez Gestapo razem z innymi salezjanami. Po brutalnym przesłuchaniu został wysłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Razem z pozostałymi salezjanami trafił do kompanii karnej w bloku śmierci. Tam przymusowo pracował i był bity. Został zamordowany przez jednego ze strażników.

