Królowa Kamila popełniła gafę w Watykanie? Ekspertka nie ma złudzeń

W czwartek 23 października w Kaplicy Sykstyńskiej odbyło się wydarzenie, które nie miało miejsca od prawie 500 lat. Papież Leon XIV modlił się tam z brytyjskim królem – głową Kościoła anglikańskiego. To wydarzenie zostało okrzyknięte mianem historycznego, a także uznane za ważny krok we wzajemnych relacjach. Modlitwa w Kaplicy Sykstyńskiej, jak i cała wizyta brytyjskiego monarchy w Watykanie, była skupiona m.in. wokół tematu ekumenizmu i troski o środowisko naturalne.

Oficjalna wizyta Karola III z Kamilą w Watykanie była planowana na kwiecień 2025 r., ale została przełożona z powodu problemów zdrowotnych papieża Franciszka. Para królewska prywatnie odwiedziła wówczas papieża w Domu Świętej Marty.

Oprócz głównych aspektów wydarzenia komentowane są również kwestie poboczne – takie jak sprawy dotyczące wizerunku. Królowi Karolowi III w czasie wizyty w Watykanie towarzyszyła małżonka. Kamila wybrała na tę okazję czarną jedwabną suknię od Fiony Clare i mantylkę od Philipa Treacy'ego. Swoją kreację uzupełniła broszką w kształcie krzyża, która należała do królowej Elżbiety II. Stylizację żony brytyjskiego monarchy w rozmowie z Plejadą oceniła Dorota Goldpoint, projektantka Agaty Kornhauser-Dudy. Ekspertka ma pewne „ale”.

– Królowa Kamila postawiła na klasyczną czerń, zgodnie z watykańskim protokołem, jednak jej stylizacja pozostawia pewien niedosyt. Fascynator z czarnymi piórami niestety przywodzi na myśl koronę cierniową — zbyt teatralny jak na tak podniosłe spotkanie – oceniła Dorota Goldpoint.

Ekspertka zwróciła także uwagę na krój sukni. – Z kolei długość sukni midi jest poprawna, choć mogłaby to być długa i płynąca kreacja, wtedy dodałaby więcej majestatu i harmonii całemu wizerunkowi – stwierdziła projektantka.

