Julia Przyłębska chwali Martę Nawrocką. „Nie jest jak księżna Kate”

Niemal każda publiczna aktywność Marty Nawrockiej wzbudza niemałe zainteresowanie zarówno mediów, jak i obywateli. Pierwsza dama jest na językach portali plotkarskich, które oceniają wybrane przez nią stylizacje. Do komentarzy na temat żony Karola Nawrockiego odniosła się na platformie X Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego.

„Marta Nawrocka nie jest jak księżna Kate, bo jest niepowtarzalną żoną prezydenta Rzeczypospolitej. Kupowała w sieciówkach i nie zmieniła się! Dalej jest sobą. Jedną z nas, mamą, żoną, kobietą aktywną zawodowo, byłą funkcjonariuszką, dziewczyną w mundurze ścigającą bandytów. Dziś ma inną rolę społeczną i świetnie się w niej sprawdza” – oceniła.

twitter

Jak dodała, „ubiera się w stylu Marty Nawrockiej”.

„Porusza się z gracją jak baletnica. Oczywiście, wybierając kreacje, inspiruje się trendami mody. Marta Nawrocka jest pierwszą damą Rzeczypospolitej Polskiej, której stylem w życiu i modzie warto się inspirować” – zakończyła Julia Przyłębska.

Marta Nawrocka w roli pierwszej damy. Jak oceniali to Polacy jeszcze przed objęciem urzędu?

Czy Marta Nawrocka będzie dobrą pierwszą damą? O to jeszcze w czerwcu – przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego – pracownia SW Research – na zlecenie „Wprost” – zapytała Polaków.

38,9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 26,1 proc. jest przeciwnego zdania. Warto zwrócić uwagę na odsetek osób niezdecydowanych – to 35,1.

Interesująco rozłożyły się głosy pomiędzy płciami.

36,2 proc. kobiet sądzi, że Nawrocka dobrze poradzi sobie w Pałacu – wynika z badania SW Research. Takiego samego zdania jest z kolei 41,9 proc. mężczyzn.

Czytaj też:

Mała obsesja Marty Nawrockiej? Jej syn ujawnił sekretCzytaj też:

Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Zamieściła w sieci wymowny wpis